La mousse de torró del Chef Bosquet és una recepta que aprofita el dolç nadalenc sobrant

  • El Chef Bosquet fa servir el torró que ha sobrat dels menjars nadalencs per fer una mousse
  • Més receptes d'aprofitament a Cuina brutal, sempre disponibles a RTVE Play
El Chef Bosquet amb una mousse de torró preparada per la nevera. RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 100 g Nata per muntar
  • 60 g Torró
  • 150 g Quallada sense sucre
  1. Talla el torró a trossets petits perquè sigui més fàcil de triturar
  2. Posa en un got de batedora la quallada sense sucre i el torró
  3. Tritura fins a obtenir una crema fina i homogènia
  4. A part, munta la nata ben freda amb unes varetes fins que agafi cos i formi pics tous
  5. Afegeix a poc a poc la nata muntada a la crema de torró i quallada amb moviments suaus i envoltants

Nadal és un moment de reunió familiar i celebració. En aquest context, el menjar és abundant, i quan arriba el torn dels dolços com el torró quasi no hi ha gana. Una vegada passen les festes aquest dolç queda oblidat o es llença. Per no desaprofitar el menjar, el Chef Bosquet prepara una mousse de torró.

Mousse de torró

Una ració de mousse de torró preparada pel Chef Bosquet. RTVE Catalunya

El xef fa una elaboració a Cuina brutal que només té tres ingredients: torró, nata per muntar i quallada. Per preparar la mousse, munta la nata i la barreja amb els altres ingredients triturats. Per integrar aquests dos elements, afegeix una mica d'aquesta mescla a poc a poc, fa moviments suaus, i barreja tot al final.

