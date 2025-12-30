La mousse de torró del Chef Bosquet és una recepta que aprofita el dolç nadalenc sobrant
- El Chef Bosquet fa servir el torró que ha sobrat dels menjars nadalencs per fer una mousse
- Més receptes d'aprofitament a Cuina brutal, sempre disponibles a RTVE Play
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
|
|
Nadal és un moment de reunió familiar i celebració. En aquest context, el menjar és abundant, i quan arriba el torn dels dolços com el torró quasi no hi ha gana. Una vegada passen les festes aquest dolç queda oblidat o es llença. Per no desaprofitar el menjar, el Chef Bosquet prepara una mousse de torró.
El xef fa una elaboració a Cuina brutal que només té tres ingredients: torró, nata per muntar i quallada. Per preparar la mousse, munta la nata i la barreja amb els altres ingredients triturats. Per integrar aquests dos elements, afegeix una mica d'aquesta mescla a poc a poc, fa moviments suaus, i barreja tot al final.