Hay muchas maneras de preparar la mousse de chocolate, y muy complejas, pero en esta ocasión, el chef Alejandro Montes nos enseña la manera más fácil de hacerlo con tan solo tres ingredientes: leche, chocolate y nata semimontada.

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando preparamos una mousse es la temperatura. Cuanto más puro es el chocolate, más grados de temperatura necesitaremos. En este caso, la temperatura de mezcla será de unos 50 – 55º C. Con esta temperatura aseguramos que no se solidifique la mezcla cuando añadamos la nata o por otro lado, que no se corte.

A continuación, te damos los pasos a seguir para que puedas prepararlo desde casa: