L'smoothie de fruits vermells deliciós del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara un smoothie de fruits vermells amb plàtan i pistatxos
- Més postres saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
L'smoothie és una beguda cremosa i espessa que es fa liquant fruites, fresques o congelades, o verdures amb una base líquida com pot ser aigua o iogurt. El concepte d'aquest batut neix a Califòrnia a finals de la dècada de 1960 de la necessitat de la societat de cuidar el seu cos, d'anar al gimnàs i, per tant, d'ingerir begudes energètiques baixes en calories i en greixos.
El Chef Bosquet proposa un smoothie de fruits vermells congelats, plàtan, pistatxos i un toc de llima. Una beguda cremosa i nutritiva que combina colors, textures i aromes mediterrànies que uneixen ingredients senzills amb tècniques que potencien els sabors naturals. Són unes postres ideals per a qui busca plats frescos, saludables i visuals, aptes tant per a un àpat lleuger com per sorprendre en un menú més elaborat.