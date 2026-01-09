Brownie de cigrons i xocolata negra amb taronja al forn
- El Chef Bosquet prepara un brownie de cigrons, cacau, dàtils, plàtan i xocolata negra amb taronja al forn i anacards
- Més postres saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
El brownie són unes postres típiques als Estats Units i el seu nom prové d'un personatge de la mitologia escocesa, el qual era un esperit dels quefers de la llar. La llegenda diu que es va crear a finals de segle XIX, quan un reboster estatunidenc important de l'època es va oblidar de posar llevat a un pastís de xocolata que havia fet. Els brownies més típics es cobreixen precisament amb xocolata i poden portar a dins trossets d'anous.
El Chef Bosquet prepara a 'Cuina Brutal' un brownie sorprenent fet amb cigrons, cacau, dàtils, plàtan i xocolata negra, decorat amb rodanxes de taronja al forn i trossets d’anacards. Unes postres saludables i saboroses que transformen ingredients reals en plats plens de color, textura i gust.