Tasta la recepta alta en proteïnes de gambes a l'allada del Chef Bosquet

  • Una ració de les gambes a l'allada que elabora el Chef Bosquet conté uns 80 g de proteïnes
  • Disponibles a RTVE Play totes les receptes de Cuina brutal
El Chef Bosquet amb una ració de gambes a l'allada.
Chef Bosquet
Chef Bosquet
Gambes a l'alladaGambes a l'allada
Ingredients Preparació
  • 400 g Gambots (pes ja pelats)
  • 3 Bitxos
  • 4 Dents d'all
  • Aove
  • Sal
  • Pebre vermell dolç
  • Cibulet fresc
  1. Traiem l’intestí als gambots
  2. Afegim oli en una paella, les dents d’all senceres i els bitxos, i escalfem
  3. Quan estigui molt calent, afegim els gambots i cuinem un o dos minuts
  4. Retirem del foc i afegim sal, pebre vermell dolç i cibulet fresc

Les gambes a l'allada són un plat popular espanyol. La simplicitat i rapidesa amb què es fan són una de les seves característiques principals. Tot i que es van originar a les zones de pesca, s'han extés com una tapa icònica als bars. Les que prepara el Chef Bosquet porten bitxo per un toc de picant.

Un plat de gambes a l'allada

El Chef Bosquet dona els últims retocs al seu plat de gambes a l'allada.

El xef prepara a Cuina brutal un plat de gambes a l'allada que tinguin un sabor suau. Utilitza com ingredients principals gambots, alls, oli d'oliva verge extra i bitxos. Finalment, acaba afegint cibulet i pebre vermell dolç per donar color i reforçar el seu sabor.

