Tasta la recepta alta en proteïnes de gambes a l'allada del Chef Bosquet
- Una ració de les gambes a l'allada que elabora el Chef Bosquet conté uns 80 g de proteïnes
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
Les gambes a l'allada són un plat popular espanyol. La simplicitat i rapidesa amb què es fan són una de les seves característiques principals. Tot i que es van originar a les zones de pesca, s'han extés com una tapa icònica als bars. Les que prepara el Chef Bosquet porten bitxo per un toc de picant.
El xef prepara a Cuina brutal un plat de gambes a l'allada que tinguin un sabor suau. Utilitza com ingredients principals gambots, alls, oli d'oliva verge extra i bitxos. Finalment, acaba afegint cibulet i pebre vermell dolç per donar color i reforçar el seu sabor.