Les trufes de xocolata del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara unes trufes de xocolata amb nata, cardamom i cacau pur en pols
Chef Bosquet
La trufa de xocolata és un dolç francès amb un aspecte similar al d'un bombó. Normalment, s'elabora amb xocolata negra fosa, mantega, sucre glas, rovell d'ou i, a vegades, crema de llet. El primer a crear-la va ser el pastisser francès Louis Dufour. Se la va anomenar trufa perquè la forma i la textura que té s'assembla molt a la d'un fong.
El Chef Bosquet prepara unes trufes de xocolata amb nata i un toc de cardamom, refredades i arrebossades en cacau pur en pols, convertint-lo en un dolç intens i cremós. Aquestes receptes mostren la creativitat del xef, combinant ingredients senzills amb tècniques que potencien sabors i textures, ideals per a àpats que busquen impacte visual i gustós.