Les trufes de xocolata del Chef Bosquet pas a pas

La trufa de xocolata és un dolç francès amb un aspecte similar al d'un bombó. Normalment, s'elabora amb xocolata negra fosa, mantega, sucre glas, rovell d'ou i, a vegades, crema de llet. El primer a crear-la va ser el pastisser francès Louis Dufour. Se la va anomenar trufa perquè la forma i la textura que té s'assembla molt a la d'un fong.

El Chef Bosquet prepara unes trufes de xocolata amb nata i un toc de cardamom, refredades i arrebossades en cacau pur en pols, convertint-lo en un dolç intens i cremós. Aquestes receptes mostren la creativitat del xef, combinant ingredients senzills amb tècniques que potencien sabors i textures, ideals per a àpats que busquen impacte visual i gustós.

