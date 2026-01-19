El flam de cacau del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara un flam de cacau per les postres del seu menú
- Descobreix més postres delicioses a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
El flam prové de França. El seu origen es remunta a segles Abans de Crist, i fenicis, grecs i romans ja el menjaven amb l'ou com a ingredient principal. A l'edat mitjana, al producte se li va afegir el sucre i el caramel, tal com el coneixem avui dia. Però no fou fins a partir del segle VII que va començar a popularitzar-se en diferents països, moment en què a aquestes postres ja se les anomenava flam.
El Chef Bosquet prepara un flam lleuger de cacau amb llet, cacau pur, mel i maizena. Una proposta saludable, ràpida i apta per a totes les edats, amb productes reals i receptes sense complicacions, fidels a l’estil de Cuina Brutal.