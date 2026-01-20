Enlaces accesibilidad
Els muffins d'anacards del Chef Bosquet pas a pas

El muffin és un producte de rebosteria elaborat principalment amb ingredients dolços. Tot i que s'assembla molt a la magdalena, es distingeix en ser menys dolç, en l'elaboració i en la infinita diversitat de sabors i ingredients que se li poden aplicar. El concepte prové d'Anglaterra, específicament de Londres, i els primers es van fer el segle XVIII per esmorzar o com a queixalada.

El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal uns muffins d'anacards sorprenents, elaborats amb moniato, dàtils, ous, espècies i anacards, tot triturat i enfornat fins a obtenir una massa tendra i aromàtica. Ideals per a qualsevol menú complet, nutritiu i original, que combini productes reals amb preparacions fàcils i un resultat saborós i saludable.

