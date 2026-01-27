El rotlle de pollastre cruixent del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet prepara un rotlle de pollastre cruixent com a plat principal
- Descobreix més receptes saludables i delicioses a Cuina Brutal, ja disponible a RTVE Play
Chef Bosquet
El consum de pollastre per part de l'ésser humà es registra al segle XX. Cap al 1960, deixa de ser un aliment només a l'abast dels més rics i es converteix en un producte habitual a les dietes de tota la població. Aporta moltes proteïnes i vitamines, i té pocs greixos.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal un rotlle de pollastre molt especial: una làmina de carn picada cuita al forn que es farceix amb formatge crema i gall dindi, s’enrotlla, s’arrebossa amb flocs cruixents de iuca i es torna a enfornar. El resultat és tendre per dins i cruixent per fora. Un plat de sabors intensos i textures contrastades, una proposta saludable, equilibrada i molt vistosa.