El plÃ tan caramelÂ·litzat amb xocolata del Chef Bosquet

Chef Bosquet
El plàtan té el seu origen a l'Àsia meridional i és coneguda al Mediterrani des de l'any 650 dC. Va arribar a Canàries al segle XV i d'allà a Amèrica el 1516. La comercialització d'aquesta fruita comença a Canàries a finals de segle XIX i principis del XX. Es diferencia de la banana de ser més petit, més corbat, més dolç i es consumeix madur amb taques.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal un plàtan caramel·litzat: es talla per la meitat, s’empolvora amb sucre de coco i es crema lleugerament amb el bufador. Se serveix amb una salsa de xocolata fosa amb llet de coco, amb línies elegants que hi afegeixen dolçor i un toc exòtic. Unes postres amb productes reals, senzilles i amb molt d'encant.