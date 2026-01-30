Versió saludable de les bacon cheese fries del Chef Bosquet
El Chef Bosquet proposa un dels aperitius per excel·lència, però en la seva versió més saludable, pernil cheese fries, és a dir, patates amb formatge i pernil. És una variant del bacon cheese fries, que és el mateix però amb bacó. Aquest plat té el seu origen als Estats Units.
La versió més saludable que s'ofereix a Cuina Brutal consten de patates cruixents a l’airfryer, un dels grans descobriments dels darrers temps, cobertes amb formatge fos barrejat amb llet i coronades amb encenalls de pernil torrat i un toc verd de cibulet o coriandre. Un plat perfecte per compartir amb amics fàcil, saludable i irresistible, tan atractiu com qualsevol proposta 'no saludable'.