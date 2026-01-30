Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Versió saludable de les bacon cheese fries del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet prepara pernil cheese fries amb patates cruixents i formatge fos
  • Descobreix més receptes delicioses i saludables a Cuina Brutal, ja a RTVE Play
Versió saludable de les bacon cheese fries del Chef Bosquet
El Chef Bosquet i les seves pernil cheese fries a 'Cuina Brutal'.
Chef Bosquet
Chef Bosquet

El Chef Bosquet proposa un dels aperitius per excel·lència, però en la seva versió més saludable, pernil cheese fries, és a dir, patates amb formatge i pernil. És una variant del bacon cheese fries, que és el mateix però amb bacó. Aquest plat té el seu origen als Estats Units.

Les pernil cheese fries es una variant saludable del Chef Bosquet de les bacon cheese fries.

Les pernil cheese fries del Chef Bosquet a 'Cuina Brutal'.

La versió més saludable que s'ofereix a Cuina Brutal consten de patates cruixents a l’airfryer, un dels grans descobriments dels darrers temps, cobertes amb formatge fos barrejat amb llet i coronades amb encenalls de pernil torrat i un toc verd de cibulet o coriandre. Un plat perfecte per compartir amb amics fàcil, saludable i irresistible, tan atractiu com qualsevol proposta 'no saludable'.

Es noticia: