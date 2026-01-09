Recepta de crema de carabassa i moniato rostits, la preferida d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del Semproniana de Barcelona ens explica com treure el màxim profit d'aquestes elaboracions
- Parellada ens regala una recepta acolorida i amb una textura espectacular a la qual ningú es podrà resistir
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada ens parla de les cremes de verdures, receptes ideals en plena temporada d'hivern perquè ens escalfen, són lleugeres, fàcils de fer, ideals per reaprofitar i es poden adaptar als gustos. En una conversa amb Gemma Nierga, ens regala trucs i consells per a treure el màxim profit d'aquestes elaboracions que ens venen tan de gust després de les festes de Nadal.
En la seva secció Històries de bar al Cafè d'idees, també ens regala una recepta, en aquest cas una crema de carabassa i moniato rostits, la seva preferida. Es tracta d'una elaboració senzilla, acolorida i amb una textura espectacular a la qual ningú es podrà resistir. Que la gaudiu!
|Ingredients
|Preparació
