Cafè d'idees

Recepta de crema de carabassa i moniato rostits, la preferida d'Ada Parellada

  • La cuinera i propietària del Semproniana de Barcelona ens explica com treure el màxim profit d'aquestes elaboracions
  • Parellada ens regala una recepta acolorida i amb una textura espectacular a la qual ningú es podrà resistir
Crema de carabassa i moniato rostits Ada Parellada
RTVE Catalunya

La xef Ada Parellada ens parla de les cremes de verdures, receptes ideals en plena temporada d'hivern perquè ens escalfen, són lleugeres, fàcils de fer, ideals per reaprofitar i es poden adaptar als gustos. En una conversa amb Gemma Nierga, ens regala trucs i consells per a treure el màxim profit d'aquestes elaboracions que ens venen tan de gust després de les festes de Nadal.

En la seva secció Històries de bar al Cafè d'idees, també ens regala una recepta, en aquest cas una crema de carabassa i moniato rostits, la seva preferida. Es tracta d'una elaboració senzilla, acolorida i amb una textura espectacular a la qual ningú es podrà resistir. Que la gaudiu!

Ingredients Preparació
  • 1/2 carabassa
  • 1 moniato
  • 1 cabeça d'alls
  • Oli d'oliva
  • 1 culleradeta de curri
  • Sal
  • Pebre
  • 500 ml d'aigua calenta
  1. Tallem la carabassa i el moniato, i col·loquem a una safata de forn, salpebrats i amb un raig d'oli. Escapcem la cabeça d'alls, posem sal i oli, l'emboliquem amb paper de forn i la posem a la safata. Enfornem a 180 °C durant 50 minuts.
  2. Retirem la pell del moniato i de la carabassa.
  3. Posem al vas de la batedora, amb l'aigua calenta i sal. Triturem bé fins a aconseguir una crema fina. Rectifiquem de sal i servim.
  4. Acabem amb formatge blau, pinyons torrats, crostons de pa i julivert picat
