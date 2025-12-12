Ada Parellada ens ensenya a fer la recepta de civet de senglar
- La xef diu que les grans crisis alimentàries han reforçat el nostre sistema fins a convertir-lo en el més segur de la història
- Enmig de la crisi pel brot de pesta porcina africana, ens regala una proposta amb porc senglar, que és totalment segur
En aquesta intervenció al Cafè d'Idees, la xef Ada Parellada repassa algunes de les crisis alimentàries que han marcat la història recent i que, al mateix temps, han fet que avui tinguem el sistema alimentari més segur de tota la història. En una conversa amb Gemma Nierga, destaca que Catalunya afronta un repte enorme amb la pesta porcina africana, i reivindica el paper central del sector del porc a l'economia, la cultura i el món rural.
La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que consumir porc català no és només una opció alimentària: és protegir un sector que manté viu el territori. En la seva secció Històries de bar, recorda que podem menjar tranquils gràcies al nivell de seguretat alimentària tan alt i recomana prioritzar animals de ramaderia extensiva. I ens regala una recepta: Civet de porc senglar, totalment segur tot i el brot de pesta porcina africana.
|Ingredients
|Preparació
|
|