Ada Parellada ens ensenya a fer la recepta de civet de senglar

  • La xef diu que les grans crisis alimentàries han reforçat el nostre sistema fins a convertir-lo en el més segur de la història
  • Enmig de la crisi pel brot de pesta porcina africana, ens regala una proposta amb porc senglar, que és totalment segur
RTVE Catalunya

En aquesta intervenció al Cafè d'Idees, la xef Ada Parellada repassa algunes de les crisis alimentàries que han marcat la història recent i que, al mateix temps, han fet que avui tinguem el sistema alimentari més segur de tota la història. En una conversa amb Gemma Nierga, destaca que Catalunya afronta un repte enorme amb la pesta porcina africana, i reivindica el paper central del sector del porc a l'economia, la cultura i el món rural.

La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que consumir porc català no és només una opció alimentària: és protegir un sector que manté viu el territori. En la seva secció Històries de bar, recorda que podem menjar tranquils gràcies al nivell de seguretat alimentària tan alt i recomana prioritzar animals de ramaderia extensiva. I ens regala una recepta: Civet de porc senglar, totalment segur tot i el brot de pesta porcina africana.

Civet de porc senglarCivet de porc senglar
Ingredients Preparació
  • 1 kg de carn de senglar tallada a daus
  • 2 cebes grosses
  • 4 pastanagues
  • Unes branques d'api
  • 1 cabeça d'alls
  • Farigola
  • Romaní
  • 1 litre i mig de vi negre
  • 100 g d'Avellanes torrades
  • 100 g de xocolata negra
  • Oli d'oliva
  • Farina
  • Sal i pebre
  1. Tallem les cebes, les pastanagues i l'api de qualsevol manera. Tallem la cabeça d'alls per la meitat. En un recipient prou gros on càpiga tota la carn, barregem la carn amb les verdures i les branques de farigola i romaní. Cobrim amb el vi negre i deixem macerar a la nevera durant un mínim de dos dies.
  2. Colem. Salpebrem la carn i l'enfarinem. La fregim en un bon raig d'oli a foc alt. Ha de quedar ben enrossida.
  3. Si l'oli ha quedat molt brut per la farina, el canviem. Si no és el cas, el fem servir per a sofregir les verdures lentament durant uns quinze minuts.
  4. Tornem la carn a la cassola i la cobrim amb el vi del macerat. A foc baix fem coure una hora.
  5. Quan gairebé s'hagi evaporat tot el vi, ho cobrim amb aigua, tapem la cassola i deixem coure lentament durant 3 hores, vigilant que no es quedi sense líquid. Si cal, afegim més aigua.
  6. Fem una picada amb les avellanes i la xocolata negra. Deixatem amb un cullerot de salsa del civet i la posem al guisat. Sacsegem, fem coure uns 10 minuts més, rectifiquem de sal i pebre i ja ho tenim.
  7. És convenient que reposi fins a l'endemà.
