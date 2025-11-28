Enlaces accesibilidad
Cafè d'idees

Pollastre Pota Blava a tot drap, l'espectacular recepta d'Ada Parellada

  • La xef Ada Parellada ens parla d'aquesta espècie que creix a l'aire lliure amb una alimentació de productes naturals
  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens regala una recepta per treure'n el màxim profit
Primer plano de la cabeza de un gallo con plumaje marrón rojizo y una cresta roja, tras una valla metálica. Se aprecia un detalle blanco en la cara, cerca del pico oscuro, y un ojo pequeño.
El Pota Blava del Prat de Llobregat és un pollastre únic, autòcton del Delta del Llobregat, que es reconeix fàcilment per les seves potes de color blau pissarra, el plomatge ros fosc o rogenc, la cresta ben vermella i la cua verd fosc. La xef Ada Parellada destaca que és una raça criada de manera tradicional i molt controlada: a l'aire lliure, amb espai, alimentació natural i una dieta rica en proteïnes, que li dona una carn més ferma, saborosa i amb menys greix. Per garantir-ne l'autenticitat, només es pot criar en municipis concrets del Baix Llobregat i sempre porta una etiqueta identificativa, segons explica en una conversa amb Lorena Amo al Cafè d'idees.

La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona detalla que aquesta manera de criar-lo fa que el Pota Blava sigui un pollastre "com els d'abans", amb un gust més profund i una textura més compacta, ideal per a receptes de cocció lenta o plats festius. En la seva secció Històries de bar, explica que és un producte de proximitat molt estimat, recuperat i posat en valor gràcies a la feina de la pagesia i a iniciatives com la Fira Avícola. I ens regala una recepta ben especial per treure'n tot el profit: Pota Blava a tot drap. Imitant la tradició del Dia d'Acció de Gràcies dels EUA, el farem tapat amb un drap ben mullat de mantega fosa.

Ingredients Preparació
  • 1 pollastre sencer Pota blava
  • 1 ceba grossa
  • 1 Llimona
  • 1 cabeça d’alls
  • Unes branques de farigola
  • Unes branques de romaní
  • 300 g de mantega
  • 100 ml de vi blanc
  • 4 patates
  • Sal
  • Pebre
  1. Separem la pell de la carn del pollastre. Posem 100 g de mantega a dauets entre la pell i la carn.
  2. Freguem la pell amb la llimona i ruixem l’interior. Omplim l’interior amb la cabeça d’alls i les branques de farigola i romaní. Hi afegim sal i pebre.
  3. Tapem amb mitja llimona. Lliguem el pollastre.
  4. Tallem la ceba a juliana i la posem a la base d’una safata de forn. A sobre hi posem el pollastre. Fonem 200 g de mantega al microones amb el vi blanc. Hi suquem un drap de cotó i emboliquem bé el pollastre. Enfornem a 150 °C durant 2 hores.
  5. A mitja cocció, traiem la safata i desglacem el que hagi quedat enganxat a la base de la safata amb un raig de vi blanc. Ara hi posem les patates tallades a quadrats, ben netes però sense pelar. Salpebrem i tornem al forn l’hora que queda.
  6. Traiem el drap del pollastre i enfornem 15 minuts a 200 °C perquè prengui un color ben daurat.
Es noticia: