Pollastre Pota Blava a tot drap, l'espectacular recepta d'Ada Parellada
- La xef Ada Parellada ens parla d'aquesta espècie que creix a l'aire lliure amb una alimentació de productes naturals
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens regala una recepta per treure'n el màxim profit
El Pota Blava del Prat de Llobregat és un pollastre únic, autòcton del Delta del Llobregat, que es reconeix fàcilment per les seves potes de color blau pissarra, el plomatge ros fosc o rogenc, la cresta ben vermella i la cua verd fosc. La xef Ada Parellada destaca que és una raça criada de manera tradicional i molt controlada: a l'aire lliure, amb espai, alimentació natural i una dieta rica en proteïnes, que li dona una carn més ferma, saborosa i amb menys greix. Per garantir-ne l'autenticitat, només es pot criar en municipis concrets del Baix Llobregat i sempre porta una etiqueta identificativa, segons explica en una conversa amb Lorena Amo al Cafè d'idees.
La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona detalla que aquesta manera de criar-lo fa que el Pota Blava sigui un pollastre "com els d'abans", amb un gust més profund i una textura més compacta, ideal per a receptes de cocció lenta o plats festius. En la seva secció Històries de bar, explica que és un producte de proximitat molt estimat, recuperat i posat en valor gràcies a la feina de la pagesia i a iniciatives com la Fira Avícola. I ens regala una recepta ben especial per treure'n tot el profit: Pota Blava a tot drap. Imitant la tradició del Dia d'Acció de Gràcies dels EUA, el farem tapat amb un drap ben mullat de mantega fosa.
