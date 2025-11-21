Enlaces accesibilidad
Com fer dònuts casolans? La recepta fàcil d'Ara Parellada

  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens ho explica tot sobre aquest dolç tan estimat
  • Una massa senzilla, dues fermentacions i una fritura ràpida: així es preparen uns dònuts casolans irresistibles
La xef Ada Parellada ens parla dels dònuts. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica d'on venen, com va arribar a les nostres llars i com s’ha convertit en un clàssic de la rebosteria quotidiana. A més de compartir anècdotes i curiositats, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona també ofereix una recepta perquè tothom s’animi a preparar-los a casa.

En la secció Històries de bar, veiem que fer dònuts a casa és més fàcil del que sembla, i el resultat no té res a veure amb els industrials. Amb pocs ingredients i una mica de paciència, podem preparar aquest clàssic. Guardeu aquesta la recepta completa per aconseguir uns dònuts tendres, esponjosos i amb el seu característic glacejat brillant, gràcies al pas a pas d'Ada Parellada.

Ingredients Preparació
  • 500 g de farina de força
  • 25 g de llevat fresc
  • 200 ml de llet
  • 100 g de sucre
  • 100 g de mantega
  • 1 ou
  • Un pessic de sal
  1. Dissolem el llevat en la llet calenta. Barregem la farina, l’ou, el sucre, la sal i la llet amb el llevat. Fem una massa.
  2. Ara hi posem la mantega freda a daus i pastem fins a aconseguir una massa llisa. Ens portarà força temps, però hem d’aconseguir que no se’ns enganxi a les mans.
  3. Tapem i deixem fermentar durant una hora.
  4. Estirem i tallem la massa amb un motlle rodó. Fem reposar la massa tapada fins que torni a pujar durant una hora.
  5. Escalfem una paella gran amb abundant oli i quan assoleixi els 180 °C anem introduint els dònuts, vigilant no col·lapsar la paella. Els daurem per una banda i després els donem la volta perquè es daurin per l’altre. Quan siguin daurats i inflats els posem sobre paper de cuina perquè absorbeixi l’excés d’oli.
  6. Els glacegem amb una barreja de sucre llustre i aigua.
