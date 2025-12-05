La sopa de suc de mongetes del ganxet amb mandonguilles, recepta d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del Semproniana ens proposa una elaboració d'aprofitament tant humil com deliciosa
- Parlem d'un llegum únic al món que combina tradició pagesa, valor nutricional i una saviesa culinària
La xef Ada Parellada ens explica que Llerona ha tornat a celebrar la festa que marca l’inici de la temporada de les noves mongetes del ganxet, un esdeveniment sobre aquesta llegum aplanada, amb forma de ganxo, poc pelluda i d’una textura gairebé mantegosa. És considerada des de fa anys l’or blanc del Vallès, i no només per les seves qualitats gastronòmiques.
En una conversa a la secció Històries de bar del Cafè d'idees amb Lorena Amo, explica que la saviesa ens recorda que els llegums necessiten temps, remull generós i una cocció lenta per ser digeribles i deliciosos. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que l'aigua de la cocció és un brou valuosíssim per a l’hivern. Per això, ens proposa fer-ne una sopa reconfortant que, amb unes mandonguilles i unes bones mongetes del ganxet, es converteix en un plat tant humil com extraordinari.
|Ingredients
|Preparació
|
|