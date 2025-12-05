Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Cafè d'idees

La sopa de suc de mongetes del ganxet amb mandonguilles, recepta d'Ada Parellada

  • La cuinera i propietària del Semproniana ens proposa una elaboració d'aprofitament tant humil com deliciosa
  • Parlem d'un llegum únic al món que combina tradició pagesa, valor nutricional i una saviesa culinària
No recomendado para menores de 12 años Les mongetes del ganxet, l’or blanc del Vallès
Cafè d'idees - Les mongetes del ganxet, l’or blanc del Vallès
RTVE Catalunya

La xef Ada Parellada ens explica que Llerona ha tornat a celebrar la festa que marca l’inici de la temporada de les noves mongetes del ganxet, un esdeveniment sobre aquesta llegum aplanada, amb forma de ganxo, poc pelluda i d’una textura gairebé mantegosa. És considerada des de fa anys l’or blanc del Vallès, i no només per les seves qualitats gastronòmiques.

En una conversa a la secció Històries de bar del Cafè d'idees amb Lorena Amo, explica que la saviesa ens recorda que els llegums necessiten temps, remull generós i una cocció lenta per ser digeribles i deliciosos. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que l'aigua de la cocció és un brou valuosíssim per a l’hivern. Per això, ens proposa fer-ne una sopa reconfortant que, amb unes mandonguilles i unes bones mongetes del ganxet, es converteix en un plat tant humil com extraordinari.

Sopa de suc de mongetes amb mandonguillesSopa de suc de mongetes amb mandonguilles
Ingredients Preparació
  • 100 g de mongetes cuites
  • 500 ml de brou de coure mongetes
  • Unes llesques de pa torrat
  • 1 ceba
  • 100 g de formatge ratllat
  • Unes quantes mandonguilles cuites (fregides o cuites al forn)
  1. En una olla, sofregiu lentament una ceba picada, uns deu minuts.
  2. Afegiu-hi el pa torrat. Doneu un parell de voltes, fins a integrar.
  3. Afegiu el formatge i el brou de bullir les mongetes. Deixeu que cogui uns minuts.
  4. Tritureu, tasteu i rectifiqueu de sal, si cal.
  5. Serviu amb les mandonguilles i les mongetes del ganxet cuites.
Es noticia: