De postres, un clàssic italià brutal: porridge de tiramisú
- El Chef Bosquet versiona un clàssic italià amb un toc nutritiu: porridge de tiramisú
Chef Bosquet
Per acabar el menú, el Chef Bosquet cuina una versió del clàssic italià amb un toc nutritiu: porridge de tiramisú, elaborat amb civada, llet, cafè i mascarpone, i acabat amb una capa de cacau pur en pols. Unes postres ideals per a un dia calorós i per cuidar-se sense renunciar al gust.
El porridge és un àpat que està de moda, especialment per a esmorzar. Té el seu origen al Regne Unit i es compon principalment de fruits secs i peces de fruita. Per tant, aporta molts beneficis per a la salut gràcies als components nutritius que aporta. Tal com ha fet el Chef Bosquet a 'Cuina Brutal', és un plat versàtil al qual se li poden afegir una gran varietat d'ingredients per afegir sabor i nutrients.