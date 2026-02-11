Així funciona la teràpia amb gossos per a infants amb autisme
- Gràcies als gossos, molts nens i nenes amb autisme milloren les seves habilitats socials i redueixen l'ansietat
- A Hospital de proximitat veiem com es du a terme una teràpia assistida amb gossos
La teràpia assistida amb gossos s’està consolidant com una eina complementària molt valuosa per ajudar infants amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Cada vegada més centres educatius i sanitaris de Catalunya incorporen aquesta pràctica, que combina l’acompanyament professional amb la interacció positiva entre els nens i els animals.
A l'Hospital de Mataró, veiem com gràcies a la Sucre, una gosseta, els nens i nenes treballen per millorar la comunicació, les habilitats socials i reduir els nivells d’ansietat, entre d'altres moltes coses. Claudia Senserich, terapeuta especialitzada en intervenció amb gossos, assegura a Hospital de proximitat que treballen les emocions i el control de la frustració perquè "són coses que els hi costen molt". "Sempre portem activitats camuflades de coneixement dels gossos, però que els hi ressonin", afegeix.
L'element motivador: els gossos
Els animals actuen com a elements motivadors i no jutjadors, fet que facilita que els nens se sentin més segurs i oberts a interactuar. "El premi és interactuar amb el gos", apunta l'experta.
Les sessions solen ser dirigides per terapeutes especialitzats i compten amb gossos ensinistrats específicament per a aquest tipus d’intervencions. Durant les activitats, els infants participen en jocs, exercicis de motricitat i dinàmiques de comunicació, sempre adaptades a les seves necessitats individuals.
Famílies que ja han participat en aquests programes asseguren que han observat millores en l’estat d’ànim dels seus fills, així com una capacitat més elevada per expressar emocions i relacionar-se amb l’entorn. Tot i que la teràpia amb gossos no substitueix altres tractaments, els experts destaquen que pot ser un complement molt positiu dins d’un enfocament terapèutic integral.