"És molt dur quan un fill et diu que no vol continuar vivint": el testimoni d’una mare
- L’Albert és un nen de 12 anys amb trastorn de l’espectre autista diagnosticat després de patir anorèxia
La docu-sèrie Hospital de proximitat apropa els espectadors a realitats difícils i sovint desconegudes de la salut. Els capítols nou i deu segueixen l’Albert, un nen de 12 anys amb trastorn de l’espectre autista (TEA) diagnosticat després de patir anorèxia, i la seva família en el procés d’atenció mèdica i emocional.
L'adolescent explica com es va desenvolupar el seu trastorn alimentari: “Quan era petit estava una mica gras perquè menjava molt i els nens es burlaven de mi, feien que no volgués menjar”. La seva mare, Maria Encarnació Torres, recorda moments especialment durs: “És molt dur quan un fill et diu ‘no vull continuar vivint’” i subratlla la dependència que l’Albert té d’ella: “No puc ni agafar el telèfon sense que em segueixi per tota la casa, o quan surto per la porta em truca fins a 100 vegades”.
“Ara no fem res que no sigui junts“
Durant el capítol, es mostra també una de les visites regulars de l’Albert amb la seva psiquiatra, la Paloma, que acompanya l’equipament mèdic en la seva recuperació i seguiment. Maria Encarnació destaca que, malgrat les dificultats, la família actua sempre unida: “Ara no fem res que no sigui junts”.
La mare també posa en relleu la complexitat de tenir un altre fill, la seva filla gran, amb autisme més greu: "És difícil perquè ningú els entén". La sèrie mostra així la importància del suport familiar i professional per a nens amb TEA i trastorns alimentaris, posant llum sobre una realitat sovint invisible.
Domicilis i emergències
L’equip del Servei d’Hospitalització a Domicili acompanya la Mireia i la Dra. Bartolomé en les visites a casa de l’Ana, una pacient amb diabetis i mala circulació que pateix nafres doloroses a les cames. Algunes visites requereixen la presència del metge per assegurar una correcta valoració i tractament, mentre que el personal d’infermeria aplica cures especialitzades per alleujar el dolor i evitar complicacions.
A més, el programa mostra de nou l’equip del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) en acció, traslladant-se en ambulància per atendre una dona que ha estat trobada convulsionant a casa seva. Les unitats mòbils i els professionals sanitaris intervenen ràpidament, demostrant la combinació de tècnica, experiència i empatia que caracteritza la seva feina.