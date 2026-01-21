Així és la cirurgia robòtica que revoluciona els quiròfans
- Coneix com s'opera amb un robot com el Da Vinci a Hospital de proximitat
- Ja pots veure el cinquè i sisè capítol de la docu sèrie a RTVE Play
La cirurgia ha experimentat una gran evolució al llarg dels darrers anys fins a arribar a la cirurgia robòtica, una tècnica que ja s’utilitza en diversos hospitals per intervenir amb més precisió i menys risc per als pacients. Segons els especialistes, la pràctica quirúrgica ha passat per tres grans etapes: la cirurgia oberta, la laparoscòpica i, finalment, la robòtica.
A la docu-sèrie Hospital de proximitat, es visita l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per conèixer de prop aquesta tecnologia, concebuda inicialment perquè els metges nord-americans poguessin operar soldats ferits a la guerra de l’Afganistan des dels Estats Units. Actualment, aquesta eina s’utilitza en intervencions complexes com les que duu a terme la cirurgiana colorectal Núria Mestres.
En la cirurgia oberta, els metges operaven separant els teixits amb instruments i amb les mans, una tècnica efectiva però molt invasiva. Posteriorment, la irrupció de la cirurgia laparoscòpica va suposar un gran avenç: a través de petites incisions, els cirurgians utilitzen instruments especialitzats que permeten tallar, cosir i intervenir amb una recuperació més ràpida del pacient.
“El Da Vinci ens ha permès accedir a zones de difícil accés, com la pelvis“
Dirigir el robot des d'una consola
Ara, la cirurgia robòtica representa un nou salt qualitatiu. Amb sistemes com el robot Da Vinci, són els mateixos cirurgians qui dirigeixen els braços robòtics des d’una consola, indicant amb gran precisió com i on han d’actuar. “El Da Vinci ens ha permès accedir a zones de difícil accés, com la pelvis”, explica Mestres.
Un dels àmbits on la cirurgia robòtica està demostrant grans beneficis és en el tractament de tumors, especialment en zones delicades com el recte. En aquests casos, la visió en tres dimensions, l’estabilitat dels moviments i la precisió mil·limètrica del robot ajuden a preservar estructures sanes i reduir possibles complicacions.
Tot i els avantatges, la cirurgia robòtica també suposa un repte per als professionals. “Estem asseguts davant d’una consola i perdem la sensació del tacte, així que hem d’educar de nou la vista”, assenyala la cirurgiana. Aquesta adaptació requereix una formació específica i una llarga corba d’aprenentatge.
Amb tot, la cirurgia robòtica s’està consolidant com una eina clau en la medicina moderna, oferint intervencions més segures, menys invasives i amb una millor recuperació per als pacients, sense substituir el paper fonamental del cirurgià, que continua sent qui pren totes les decisions durant l’operació.
Nous capítols
Als nous capítols d'Hospital de proximitat... entra a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de Mataró de la mà de la Patricia i l’Ariadna, dues infermeres que destaquen per la seva actitud positiva i humana amb els pacients. El programa també segueix l’Anna després de la seva operació de càncer de mama, que combina radioteràpia i immunoteràpia com a tractament preventiu, i posa el focus en la importància del diagnòstic precoç i la millora dels tractaments.
Amb el portalliteres Eric Llobet, es mostren les dues cares de la seva feina: el trasllat d’un pacient difunt de l’UCI a la morgue i l’acompanyament d’un altre pacient que rep l’alta cap a planta.
El programa també presenta la Maria, pacient de la Unitat Funcional per al Tractament de l’Obesitat Mòrbida, tant a la sessió informativa prèvia com durant la seva operació de bypass gàstric, i coneix la Marta, una pacient de 84 anys que es prepara per a una pròtesi de genoll.