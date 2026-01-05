On i quan veure la docusèrie 'Hospital de proximitat'
- Una coproducció de tvmataró i La Xarxa s'endinsa a les entranyes de l’Hospital de Mataró
- Hospital de proximitat és una docusèrie amb històries d'usuaris i professionals sanitaris
La sèrie documental Hospital de proximitat arriba a la televisió pública catalana com una de les grans apostes de la temporada. L’estrena dels dos primers capítols serà el 7 de gener a les 22 h a La 2Cat i també es podrà veure a la plataforma RTVE Play, ampliant així el seu abast més enllà de les televisions locals.
La docusèrie, produïda per tvmataró en coproducció amb La Xarxa, consta de 12 capítols de 30 minuts i s’ha rodat durant mesos amb la complicitat dels professionals sanitaris i dels pacients. A través d’històries reals i amb nom propi, Hospital de proximitat mostra el dia a dia dels hospitals catalans des d’una mirada humana i propera, carregada d’emocions.
Acompanyant pacients
Les càmeres s’han endinsat principalment a l’Hospital Universitari de Mataró, però també a altres centres com l’Hospital General de Granollers, el Joan XXIII de Tarragona o el Trueta de Girona. Al llarg dels episodis, l’espectador acompanya pacients com la Marta Fructuoso en una operació de genoll, l’Anna Bobadilla en el seu tractament contra el càncer o la Marta Lorca en el moment del part, així com els professionals que els atenen.
Primer capítol
El primer capítol posa el focus en l’Anna, una pacient de 35 anys que lluita contra un càncer de mama amb el suport del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de Mataró. També s’hi viuen situacions d’urgències, parts imminents i moments crítics a l'UCI, sense oblidar figures clau del dia a dia hospitalari.
Dirigida pel realitzador David Figueroa i amb guió de Marina Bou, la sèrie valora la realitat dels hospitals i el repte que ha suposat conviure amb les càmeres per a professionals i pacients.
A més, Hospital de proximitat ja prepara una segona temporada, prevista per a principis del 2026, amb 12 nous capítols que, a banda de l’Hospital Universitari de Mataró, incorporaran els Centres d’Atenció Primària del Consorci Sanitari del Maresme i un centre sanitari diferent de Catalunya a cada episodi.