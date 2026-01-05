Quan i on veure 'I tu què faries?', el programa que planteja dilemes ètics
I tu què faries?
- El nou programa de La 2Cat planteja dilemes ètics i morals on la individualitat xoca amb l'esperit col·lectiu
- De la mà de l'actor Patrick Urbano, s'analitzen qüestions hipotètiques per entendre com pensem
La 2Cat estrena un nou format a televisió. I tu què faries? és un programa conduït per l'actor Patrick Urbano on s'exposen grans dilemes del nostre temps, sense consignes ni respostes tancades. A través de converses honestes i mirades molt diverses, l'espai planteja qüestions que ocorren a la vida quotidiana. No es busca la raó, sinó entendre per què pensem de la forma en què ho fem i que faríem si el dilema proposat al programa ens toqués de ben a prop.
Què passa quan els dilemes deixen de ser teòrics i entren a casa? Què faries si descobrissis un vídeo d'assetjament escolar al telèfon del teu fill? Ets racista si no portes al teu fill a una escola amb molts alumnes immigrants? Té més dret a un trasplantament de pulmó una persona fumadora que una que no ho és? S'han de publicar les cares i els noms dels pederastes? Fins a on arriba el dret a decidir sobre el propi cos? Com convivim amb la por, amb la desigualtat, amb la incertesa del futur o amb les conseqüències del que consumim cada dia? De la mà de Patrick Urbano, I tu què faries? explica què passa quan l'interès col·lectiu topa amb la individualitat.
Quan i on veure el programa?
I tu què faries? es podrà veure els dimecres a les 23.10 h a La 2Cat. El pròxim 7 de gener el programa s'estrena amb un capítol on es plantejaran dilemes relacionats amb els impostos. Tothom vol bons serveis públics, però ningú vol pagar més. El presentador Patrick Urbano conversarà sobre justícia fiscal, corrupció i solidaritat. És legítim pagar menys si el govern gestiona malament? Si pagues més que el del costat, ets solidari o ingenu? I quan el debat deixa de ser econòmic per convertir-se en moral? El dilema final és clar: si poguessis deixar de pagar els impostos dels serveis que no utilitzes… ho faries?
I tu què faries? forma part de la nova etapa de continguts de La 2Cat, amb formats que prioritzen l’autenticitat, la proximitat i la narrativa audiovisual en català.