Com es fan els ous turcs del Chef Bosquet?
- El Chef Bosquet prepara ous turcs amb salses aromàtiques
Com bé diu el seu nom, els ous trucs provenen de Turquia i és un esmorzar típic d'allà. De fet, se l'anomena "l'esmorzar de sultans", en referència als sultans otomans, que ja el gaudien al segle XV, moment històric en què els documents figuren el seu origen. Aquest plat, però, es va popularitzar al segle XX i s'ha acabat cuinant també tant per dinar com per sopar. La recepta es caracteritza per la seva versatilitat en la forma i l'estil, en funció de l'època i el lloc en el qual es cuina.
El Chef Bosquet prepara a Cuina Brutal ous turcs en una recepta sorprenent i plena de contrastos: ous tendres servits sobre una base de iogurt amb herbes i espècies, acompanyats d’una salsa verda de coriandre i julivert, i coronats amb pebre vermell. Un segon plat fresc i especiat que sorprèn.