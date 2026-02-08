Giulia Valle, artista: "Poble-sec és un barri que t'abdueix"
- La compositora Giulia Valle parla a Noms Propis del seu vincle amb el barri barceloní del Poble-sec
- L'artista explica una mala experiència laboral que va tenir, una depressió que va patir i el TDAH que té diagnosticat
Giulia Valle és compositora i contrabaixista. Va néixer a Sanremo, però de ben petita la vida la va portar a Barcelona. Un desplaçament que va trencar arrels, llengües i certeses. Aquella solitud inicial, aquell sentir-se estrangera, va trobar refugi en la música. Primer va ser el piano, després el baix i el contrabaix. I va descobrir una manera d’expressar allò que no sempre té paraules.
Però el seu camí no ha estat lineal. Pèrdues, crisis creatives, una depressió profunda i el diagnòstic tardà de TDAH la van obligar a mirar endins, a entendre com funciona el cervell quan crea, quan es bloqueja. I va néixer una nova passió: la neurociència aplicada a l’art. Avui, Giulia Valle uneix coneixement i experiència, emoció i consciència. És compositora, intèrpret, docent i investigadora d’allò més essencial: què ens passa per dins quan creem… i quan vivim. De tot això i del seu llibre Cerebro en equipo parla amb la presentadora Anna Cler a Noms propis.
El seu vincle amb el Poble-sec
Valle actualment viu a Sarrià, però el districte on més temps s'hi ha establert és al Poble-sec, un total de vint-i-quatre anys. "He sentit casa, allà", diu. La contrabaixista explica que "és un barri que t'abdueix" i assegura que "hi ha molta gent que ve de fora que s'hi instal·la allà i ja no volen marxar mai més".
La que és una de les veus més prolífiques, originals i internacionals del jazz barceloní també és una persona molt curiosa i que li agrada saber. Una de les curiositats que explica a Noms Propis és l'origen del nom de Poble-sec. Segons Valle, l'Ajuntament de Barcelona va "secar" el districte per construir els habitatges dels molers, que eren els treballadors de la pedra específica de Montjuïc, amb la qual també es va construir l'església de Santa Maria del Mar i la qual era exportada per tota Europa. Com el Poble-sec tenia moltes riuades que baixaven de Montjuïc, van haver de tapar el barri per construir habitatges, i d'aquí ve el nom.
“La pedra, el tipus de mineral i el subsol influeix en la persona“
Un altre aspecte interessant que comenta Valle en relació amb el districte és la influència de la geografia del barri en la forma de ser de les persones que hi viuen, és a dir, la geopatia. "Hi ha arquitectes que integren aquest concepte", comenta la compositora. "La pedra, el tipus de mineral i el subsol influeix en la persona", afegeix.
Valle explica que va marxar del Poble-sec perquè "Barcelona va deteriorar molt" i ho va fer en un moment en què "no s'hi podia estar amb tanta misèria". L'artista fa referència a la multiplicitat dels narcopisos i a la brutícia. "Un dia passejant els gossos per Montjuïc allò semblava un espai postapocalíptic", apunta. No obstant això, Valle considera Montjuïc com "una muntanya màgica".
L'aprenentatge d'una experiència tòxica
L'artista confessa que va tenir una experiència professional nefasta amb una persona molt tòxica i a Noms Propis és la primera vegada que l'explica públicament. Aprofita per fer una crida i diu que tant en l'ambient laboral com en el familiar és "perillosíssim". "Quan entres en una dinàmica de persones que tenen un gran poder sobre tu perds la teva brúixola interna", diu. Valle matisa que "és com si de sobte comencessis a posar en dubte la teva intuïció", i explica que l'única manera de superar això és "eliminar completament qualsevol contacte possible amb aquest tipus d'individus".
“És com si de sobte comencessis a posar en dubte la teva intuïció“
L'artista reconeix que encara recull els vidres trencats d'aquella experiència, però també afirma que aquella vivència li ha aportat una sèrie d'eines que li permeten detectar persones tòxiques molt ràpidament.
Depressió i TDAH
Giulia Valle va passar un episodi on l'Agència Tributària va estar a punt de deixar-la sense casa i l'ansietat que això li va generar va derivar en una depressió i en un TDAH adult. De fet, li van diagnosticar erròniament que era bipolar. "El bipolarisme i el TDAH són cosins germans perquè sovint tenen origen genètic i característiques en comú", assegura.
Valle afegeix que "ens pensem que el TDAH és només caos i ser despitat, quan en realitat és hiperfocus i dispersió. És la capacitat de fer coses apoteòsiques i davant d'una acció senzilla, enfonsar-se". L'artista comenta que el TDAH té fases molt optimistes en contraposició a etapes de fatiga i desmoralització sense que hi hagi necessàriament factors externs com tampoc una cronologia preestablerta. "Moltes vegades són efectes de l'estrès postreumàtic", conclou. Tot plegat ha portat a Giulia Valle a estudiar neurociència i a escriure un llibre, Cerebro en equipo.