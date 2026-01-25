Juanjo Méndez, ciclista: "Em donaven per mort"
- El ciclista Juanjo Méndez explica a Noms Propis l'accident que li va canviar la vida
- Méndez anava amb el seu germà a la moto i es va desmaiar
El barceloní Juanjo Méndez era un apassionat del ciclisme. Amb 28 anys va perdre un braç i una cama en un accident de moto. Els metges el donaven per mort, però se'n va sortir i després de recuperar-se i assimilar el que li havia passat, va decidir començar de zero. Va haver d'aprendre a fer-ho tot de nou.
Méndez va convertir el dolor en força i es va bolcar en l’esport paralímpic. S'ha convertit en un esportista de ciclisme adaptat en les modalitats de pista i ruta. Ha guanyat més de 80 campionats d'Espanya i dos mundials, i ha aconseguit tres medalles paralímpiques, dos de plata i una de bronze en els Jocs de Pequín i en els d'Atenes. Explica a la presentadora Anna Cler a Noms Propis com recorda tots els detalls de l'accident.
Com era Juanjo Méndez abans de l'accident?
Juanjo Méndez relata que, abans de l'accident, ell era "gairebé igual, però amb més trossets". Treballava en una ortopèdia. La presentadora Anna Cler, amb el permís de l'entrevistat, li diu que li sembla un acudit. El ciclista assenteix amb el cap mentre riu i diu que sí que ho sembla. Méndez assegura que, encara que vinguin mal dades, ell no perd mai el sentit de l'humor. "Fins i tot em ric de mi mateix", diu, i conclou que això és el millor que pot fer qualsevol persona.
L'accident: sort o mala sort?
Méndez es va desmaiar a sobre la moto, encara no se sap per què. La moto, en la qual també anava el seu germà, va xocar contra un cotxe, concretament un Seat 124 en el qual anaven cinc persones. "Sort que vaig xocar contra el cotxe, perquè hi havia una paret que si hi haguéssim topat ens haurien d'haver tret amb rasqueta", comenta el ciclista.
“Vaig tindre molta sort“
L'impacte va provocar que el conductor es trenqués el peu i, afortunadament, no hi va haver més danys en la resta dels integrants que hi havia a l'automòbil. Pel que fa al seu germà, es va fer un tall al genoll i es va cremar l'esquena. "Vaig tindre molta sort", recalca Méndez.
Es pensaven que s'havia suïcidat
El ciclista va arribar a l'hospital clínicament mort. "Encara vaig tenir sort, m'havien tapat amb la manta, em donaven per mort", apunta Méndez. La Guàrdia Civil, però, va veure que en Juanjo encara es bellugava. Ja a l'hospital, "van gastar més de 48 litres de sang i van estar mitja hora amb mi per recuperar-me", narra.
“El meu germà es pensava que anava de racing“
El seu germà no es va adonar del desmai de Méndez. "El meu germà es pensava que anava de racing. Com em vaig desmaiar, vaig tirar-me endavant i donar gas a la moto", aclareix l'esportista paralímpic. El ciclomotor, que era una Kawasaki ZXR molt potent, va agafar una gran velocitat. "La Guàrdia Civil buscava la frenada, es pensaven que m'havia suïcidat", explica Méndez.
“La Guàrdia Civil buscava la frenada, es pensaven que m'havia suïcidat“
I després de l'accident, què?
Després de l'accident, la vida li va canviar completament al ciclista. "Quan vaig sortir de l'hospital, vaig haver de començar de zero, com un nen petit", diu. En aquest sentit, l'esportista va haver d'aprendre accions quotidianes com vestir-se o caminar. Juanjo Méndez afirma que el metge que va tenir el va ajudar molt, i li va donar la gran lliçó de no permetre que ningú li posés límits perquè les limitacions se les posa un mateix.