Formes de veure la IA a la feina, segons la doctora en Informàtica Karina Gibert
Karina Gibert és doctora en Informàtica, especialitzada en intel·ligència artificial i big data. Des de ben jove ja destacava per la seva passió per les matemàtiques i la lògica. Fa més de tres dècades que analitza totes les implicacions tècniques i ètiques de la IA. Ha estat assessora de la Comissió Europea i ha participat en l’estratègia catalana de la IA.
Recentment, ha estat reconeguda per Forbes com una de les 100 dones més influents de Catalunya. És catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, directora del centre de recerca en intel·ligència artificial i Ciència de Dades, i des del 2023, la primera dona degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya. Amb la presentadora Anna Cler, Gibert repassa a 'Noms Propis' la seva trajectòria marcada per la innovació, el compromís amb l’ètica i la voluntat d’inspirar noves generacions i parla del paper de la IA en el mercat laboral.
La por que la IA ens prengui la feina
Karina Gibert explica que al llarg de la història de la humanitat han aparegut màquines que saben executar tasques que fan les persones, les quals han delegat una part de les seves activitats en aquests aparells. "Hi ha coses que les màquines fan millor i les poden fer per nosaltres", relata la informàtica. No obstant això, Gibert deixa clar que el debat sobre què passarà amb les feines dels humans no té res a veure amb el desenvolupament tecnològic. "És un debat de política de recursos humans", deixa clar l'especialista en IA.
En moltes ocasions, la intel·ligència artificial permet assumir tasques en molt menys temps i esforç del que ho faria un ésser humà. En aquest sentit, la catedràtica indica que la decisió empresarial respecte a la incorporació de la IA en el treball diari està en "què fas en aquest temps que estalvies del teu treballador". Gibert pensa que "si estalvies temps dels teus treballadors, fas que tothom pugui treballar més tranquil i amb menys estrès".
La IA no és el problema
En definitiva, el que planteja l'exassessora de la Comissió Europea és que, com a empresari, "pots triar tenir a tothom igual d'estressat i fer el mateix amb la meitat de gent, o tenir-los més tranquils, que pugui augmentar la facturació i fer créixer el negoci". És a dir, "que amb la mateixa gent que tenies, puguis fer el doble", remarca Gibert.
La presentadora Anna Cler comenta que molts empresaris identifiquen en la IA un gran estalvi de nòmines. Segons Karina Gibert, és evident que amb una reducció de despeses pugen els guanys, però "si amb els mateixos costos dupliques la facturació, també incrementes beneficis". Tot depèn del que la filosofia de l'empresa, que vulgui millorar la qualitat del producte i, per tant, que tingui ànims de créixer, segons l'especialista en IA.