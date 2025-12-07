Montse Murciano, de De La Mur: "El tèxtil no s'acaba mai"
Noms Propis
- Montse Murciano, cofundadora de De La Mur, explica com ha passat d'un negoci familiar a una marca expandida
- L'empresària relata a 'Noms Propis' moments com el menyspreu de clients i el revulsiu de les seves filles
L'empresària Montse Murciano és cofundadora de De La Mur, una marca de disseny tèxtil amb seu a Granollers amb una història exemplar. Murciano no trobava coixins del seu gust i els que li agradaven eren molt cars, així que va decidir crear-los ella artesanalment. Amb tota la il·lusió del món, va començar a picar portes fins a convertir el seu projecte familiar que estava concentrat en una botigueta modesta a una empresa que traspassa fronteres.
L'èxit del negoci és ser fidel a la filosofia inicial: producció al territori. Ara forma equip amb les seves dues filles i el seu marit i treballen en la creació, producció i venda des del territori. A 'Noms Propis', l'emprenedora explica la seva trajectòria vital i professional fonamentada en la construcció d'un somni amb fils de coratge i molt d'esforç.
Com es passa de fer coixins a fer moda
De La Mur ve de la fusió del cognom del seu marit, David Delaurens, el General Mànager de l'empresa, i del cognom de la Montse, Murciano. Un bon dia, el David li va proposar fer bosses, tot i que ella no ho veia gens clar. A priori, passar de fer coixins, és a dir, elements de disseny per la casa, a fer bosses de mà i, per tant, elements de disseny per les persones, semblava un plantejament esbojarrat. Però per a l'empresària, "el tèxtil no s'acaba mai". A més, "els mateixos clients proposen idees" i molts dels articles del negoci neixen dels compradors, fins al punt de crear una línia de moda i complements.
El procés fins a consolidar una marca
Quan l'empresa ja venia les bosses de mà, Murciano pensava que si posava l'etiqueta potser construirien una marca. I a poc a poc, De La Mur s'ha anat consolidant. "La gent es pensa que hem anat de zero a cent, i no", comenta l'emprenedora, qui assegura que hi ha hagut un pelegrinatge i un treball molt dur quant a hores i il·lusions trencades. "Començava amb una maleteta a veure clients i més d'una vegada sortia plorant perquè em menyspreaven", explica Murciano.
Una de les característiques que ha tingut sempre l'empresària és la dignitat. Quan anava porta per porta i la gent li donava allargues als seus productes, ella ho tenia clar: "No et deixaré un mostrari, si vols apostar per mi, aposta-hi, i si no, tan amigues", li va dir a una dona que avui dia és clienta seva.
Els revulsius
Les seves filles han suposat una empenta per al negoci. La gran, la Jana, va fer la carrera de màrqueting. Treballava a La Roca Village, com molt jovent del Vallès Oriental, per treure's alguns calés. Però va veure que el negoci familiar anava de debò i que els seus pares anaven de bòlit, i els va proposar fer un perfil d'Instagram per a De La Mur amb els seus coneixements. Tot i el temor que algú els robés la idea, els seus pares van donar-li el vistiplau i la Jana va arrencar les xarxes socials de l'empresa familiar. Montse Murciano reconeix que "amb les xarxes socials va haver-hi un impuls molt important".
La seva filla petita, la Ivet, és l'altra gran incorporació al negoci. És la mà dreta creativa de la seva mare i totes dues són les encarregades d'idear els productes. Fins ara, tot ho feien entre els quatre, però cadascú s'ha especialitzat en una àrea del negoci i De La Mur és una marca reconeguda gràcies a la feina que fa cadascun.