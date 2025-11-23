Marta Marrero: "Li dec tota la meva carrera al meu pare"
Noms propis
- L'extenista i jugadora professional de pàdel, Marta Marrero, explica a 'Noms Propis' la seva funció actual al pàdel
- Marrero recorda els seus inicis com una tenista molt competitiva i disciplinada i amb un referent clau
Marta Marrero és extenista i jugadora de pàdel professional. Amb només disset anys va arribar als quarts de final de Roland Garros i es va convertir en una de les promeses del tenis espanyol. Després es va passar al pàdel i va acabar sent número u del món. Ara també ostenta clubs de pàdel i forma jugadors professionals. Amb la presentadora de 'Noms Propis', Anna Cler, Marrero recorda els seus inicis com a tenista, repassa la seva trajectòria esportiva i descobreix la seva nova faceta ensenyant a joves promeses del pàdel.
Els seus pares, figures claus
El seu pare és el gran culpable que Marrero s'iniciés en el món del tenis. "Li dec tota la meva carrera", diu, emocionada. L'extenista explica que va ser ell qui la va acompanyar des de petita i qui li va inculcar valors com el sacrifici i l'esforç, a banda d'ajudar-la durant tota la seva trajectòria.
“Vaig enamorar-me de l'esport i em passava hores i hores al club“
Marrero es defineix com una esportista molt disciplinada. "Vaig enamorar-me de l'esport i em passava hores i hores al club", explica, i recalca que el talent que pot tenir és fruit de l'esforç que li va inculcar la seva família. És per aquest motiu que la tenista, molts cops, havia d'estudiar al cotxe, en els trajectes que feia amb la seva mare, qui era professora i l'ajudava en l'àmbit acadèmic. "Tenir una mare mestra va ajudar-me molt", confessa.
Mentalitat ultracompetitiva
Tot i una ètica de treball impecable, Marrero reconeix que li agradava més la competició que l'entrenament, a diferència dels seus germans, també tenistes. "Entrenant treien el millor d'ells i competint, la meva germana patia i el meu germà s'enfadava. Jo gestionava millor la competició", comenta.
“Vaig tenir la sort de rodejar-me de gent molt professional“
El que Marta Marrero no va aconseguir al tenis ho ha assolit al pàdel. Va començar a jugar per afició i no volia sentir res de competir després de la seva retirada com a tenista professional. Va jugar un torneig, li va agradar, li va sortir la vena competitiva de nou i des de llavors és jugadora professional de pàdel. Marrero ha sigut número 1 del món dues vegades en aquesta disciplina i en molt poc temps. "Vaig tenir la sort de rodejar-me de gent molt professional i el rodatge que tenia del tenis va ajudar-me en l'entrenament, en l'àmbit físic i mental", argumenta l'esportista.
El pàdel des de fora
Fins que va decidir que tenia prou de competir, però volia seguir vinculada al pàdel. Marrero és confundadora i inversora juntament amb el seu marit, Jon Grau, i el seu soci, Daniel Osés, del grup de clubs de pàdel Aurial Padel by Marta Marrero, que compta amb 8 centres a Sant Cugat del Vallès, Vic, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Lleida, Terrassa, Reus i, encara que resulti tan sorprenent com insòlit, a Bratislava. "Hi ha molta afició a Bratislava i estem molt contents", diu, rient. Marrero també ostenta l'Aurial Academy, una acadèmia de jugadors professionals de pàdel, amb seu a Barcelona.