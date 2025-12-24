Elsa Anka: "No soc guapa, l'actitud és per mi el més important"
- Elsa Anka reivindica l’actitud i la reinvenció constant a Noms Propis
- La presentadora repassa la seva trajectòria i defensa parlar obertament de la menopausa
La presentadora, actriu i model Elsa Anka és un dels rostres més reconeguts de la televisió a Espanya. Amb més de 30 anys de trajectòria davant les càmeres, va iniciar la seva carrera en el món de la publicitat i la moda, desfilant a les passarel·les, abans de convertir-se en una figura molt popular gràcies a programes com El gran juego de la oca o Noche, noche.
“Estava forta, no era excessivament prima, i això em va fer patir“
En una entrevista al programa Noms Propis, Anka reconeix que al llarg de la seva carrera s’ha hagut de reinventar moltes vegades. “Et fas gran i has de reubicar-te; a vegades penso que podria estar pensant en la jubilació”, confessa.
Pertany a la generació de supermodels com Cindy Crawford o Linda Evangelista, però assegura que no encaixava en els cànons de bellesa predominants de l’època. “Estava forta, no era excessivament prima, i això em va fer patir”, explica. Amb el temps, però, va entendre que la seva diferència era un valor afegit: “No soc guapa; per a mi, l’actitud és el més important”. També recorda que la seva alçada li va generar els primers complexos quan era petita i que, com a model, tampoc complia les mesures exigides.
A París no va trobar el seu lloc: “Ningú em volia perquè era massa gran; vaig deixar de menjar un dia i em vaig preguntar què estava fent”. Tot i això, va continuar treballant en països com Alemanya i Itàlia, on els cànons de bellesa eren menys estrictes. Anka és crítica amb la indústria de la moda i assenyala que l’exigència de determinades mesures va provocar “una autèntica epidèmia de trastorns alimentaris”. Paral·lelament, sempre ha apostat per l’activitat física: fa més de 40 anys que practica gimnàs i entrenament de força, una disciplina que considera clau per al benestar.
De la moda a la televisió
La seva trajectòria televisiva va començar a TVE, col·laborant en el programa Ahí te quiero ver, presentat per Rosa Maria Sardà. Posteriorment, va fer el salt a cadenes com Antena 3 i Telecinco. Recentment, ha tornat a la petita pantalla substituint la seva filla, Lídia Torrent, al programa First Dates de Cuatro durant la seva baixa per maternitat.
Trencar tabús sobre la menopausa
Un dels temes que Elsa Anka defensa amb més fermesa és la menopausa, una etapa que durant molts anys ha estat invisibilitzada. Recorda que, quan era jove, es vivia com una experiència negativa i dramàtica per manca d’informació. Avui, però, celebra que hi hagi més recursos per garantir la qualitat de vida de les dones.
Anka insisteix que la menopausa no és una malaltia, però sí una etapa que requereix atenció, ja que pot augmentar el risc de problemes metabòlics, cardiovasculars o ossis si no es té cura de la salut. Destaca que les dones d’avui arriben als 60 anys actives i amb ganes de vitalitat, i defensa la importància de l’acompanyament, la informació i, si cal, els suplements.
Tot i formar part del 25 % de dones que no han viscut la menopausa de manera especialment dura, posa el focus en el 75 % que sí que ho passa malament. “Cal parlar-ne, compartir experiències i no sentir-se sola”, afirma. També lamenta que socialment s’hagi parlat molt més de la maternitat que no pas d’aquesta etapa vital.
Finalment, Anka es mostra entusiasmada amb la seva faceta d’àvia, que viu com una experiència positiva i reparadora. Defensa el paper fonamental del vincle entre avis i nets, beneficiós tant per als infants com per als adults.