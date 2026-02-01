Montse Folch, nutricionista: "No hi ha dietes miraculoses"
- La nutricionista Montse Folch parla a Noms Propis del seu mètode i opina sobre les injeccions per aprimar-se
- La doctora també ofereix un caldo depuratiu que fa perdre gana abans dels grans àpats
La doctora Montse Folch és metgessa nutricionista i una de les grans referents en el camp de la nutrició al nostre país. Va arribar al món de la nutrició gairebé per casualitat i hi va trobar la manera d’unir medicina, alimentació i acompanyament emocional. Fa més de vint-i-cinc anys que ajuda persones a perdre pes i, sobretot, a entendre la relació que tenim amb el menjar. Des de la seva consulta al Centre Mèdic Teknon de Barcelona, ha desenvolupat un mètode propi basat en la dieta mediterrània, el canvi d’hàbits i l’acompanyament emocional. Per a ella, no hi ha dietes universals: cada persona és una història diferent. Autora de nombrosos llibres i divulgadora habitual als mitjans, defensa una manera d’entendre la salut que connecta cos i emocions. Ho explica a Noms Propis.
El mètode de la doctora Folch
Una de les publicacions més coneguda de Montse Folch és El mètode de la doctora Folch. La clau per tenir una salut física i mental impecable, segons la nutricionista explica al llibre, consisteix a donar la màxima informació al pacient. Per exemple, si el pacient ha de reduir la ingesta d'hidrats de carboni, se li ha d'explicar per què. En aquest cas, perquè si no es cremen es poden convertir en greixos. "Si tu tens informació, saps per què fas les coses i les fas", raona la doctora.
“Si tu tens informació, saps per què fas les coses i les fas“
Un cop té al pacient a la butxaca, cada un agafa la pauta individualitzada i tria, d'entre els camins que hi ha per assolir l'objectiu, posem per cas aprimar-se, el que li ve de gust. No obstant això, Folch adverteix que quan algú va a una consulta nutricional, cal que estigui mentalitzat que requereix perdre pes. "No hi ha dietes miraculoses", afirma rotundament l'especialista.
Injeccions per aprimar-se: sí o no?
Tal com Folch ha assegurat, els miracles no existeixen en el camp de la nutrició. No obstant això, hi ha eines que ajuden a aprimar-se, com les injeccions, que tot i generar controvèrsia, estan de moda. Una de les marques més conegudes en aquesta matèria és l'Ozempic. "Aquests fàrmacs et fan perdre la gana. Cerebralment, et sents més saciat de seguida i estàs tip més estona. Per tant, menges menys i t'aprimes", explica la nutricionista, i afegeix que aquells que no volen fàrmacs, sovint han de fer una dieta més estricta.
“Hem d'aprendre a menjar bé“
Un altre aspecte que caracteritza aquests medicaments és que treuen l'ansietat, segons diu Folch. "Són productes que van molt bé per l'ansietat i, de fet, s'utilitzen per tractar addiccions", comenta l'experta. Malgrat tot, la doctora avisa que és important aprendre durant el procés d'injeccions com mantenir-se. En cas contrari, quan la persona deixi d'injectar-se, tornarà a engreixar. És el que es coneix popularment com a 'efecte rebot'. La conclusió de l'especialista és clara: "Hem d'aprendre a menjar bé".
El caldo de la doctora Folch
Montse Folch és col·laboradora del programa El matí de Ràdio 4, presentat i dirigit pel periodista Xavi Freixes. A l'espai de Ràdio 4, Folch ofereix consells vinculats a l'àmbit nutricional. No fa molt, l'especialista va recomanar la recepta d'un caldo depuratiu que es pot menjar en qualsevol època de l'any. El brou consisteix a fer bullir api, ceba i julivert amb dos litres d'aigua, sense sal, durant mitja hora.
Després es passa pel colador i el caldo que queda es pren en dos gots abans de dinar, dos abans de sopar i la resta a mig matí i a mitja tarda. La dietista assegura que si es pren calent, atipa, i per tant et pren gana abans de dinar i de sopar. A més, segons comenta Folch, aquest brou porta tots els minerals, i la ceba, l'api i el julivert són diürètics naturals. Si vols perdre alguns quilos, pot ser una bona manera de començar.