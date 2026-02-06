Hamburguesa de salmó? Aprèn a fer-la amb el Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara una hamburguesa de salmó sobre un timbal de quinoa amb all saltat
- Descobreix més receptes saludables a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play
L'hamburguesa prové de la ciutat alemanya d'Hamburg. La seva versió moderna té el seu origen al segle XIX com una variant del filet d'Hamburg que tants immigrants alemanys van portar als Estats Units. Van ser els ianquis els que la van fer evolucionar i revolucionar per complet. A finals de segle XIX i inicis del XX ja era una proposta culinària consolidada amb l'afegit del pa.
En l'actualitat, les hamburgueses estan de moda. Cada cop més s'obren hamburgueseries amb receptes tant minimalistes com monstruoses, que sovint no són les més saludables. És per aquest motiu que el Chef Bosquet proposa unes hamburgueses que combinen salmó fresc, herbes i espècies, servides sobre un timbal de quinoa amb all saltat, creant un plat nutritiu, delicat i ple de sabor mediterrani. Una recepta més que reflecteix la capacitat del xef de transformar ingredients senzills en plats plens de color, textura i aroma, ideals per a àpats memorables.