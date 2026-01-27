El dia que Pilar Eyre va deixar de ser acreditada per la Casa Reial
- La periodista experta en la Casa Reial explica com va ser el primer i últim cop que va poder conèixer a la Reina Sofia i al rei Joan Carles I
- Descobreix com van ser les primeres votacions durant la dictadura franquista a L'any que vas néixer
Any 1981. Els reis Joan Carles I i Sofia arriben a Catalunya, després de més de cinc anys de la mort de Francisco Franco. Pilar Eyre treballa a la revista Interviú i té 30 anys. Els monarques reben els periodistes al Palauet Albéniz, a Montjuïc. Aquell dia seria el primer i l’últim en què permetrien a la periodista, especialitzada en la família reial, acreditar-se per a qualsevol qüestió relacionada amb els Borbons. Així ho explica ella mateixa al programa L’any que vas néixer, presentat per Xavi Bundó.
El responsable del diari va escollir a Eyre, perquè els seus companys periodistes que no anaven gaire ben arreglats: “Tenien caspa per aquí, vestien de pana, portaven genolleres, boletes a la roba i barba; l’única que anava una mica millor era jo, l’única noia de la redacció”.
Falta de protocol
Feia relativament poc que havia mort el dictador i la monarquia tornava a ser quelcom nou a Espanya. El protocol per tractar als reis era força desconegut entre els reporters. Per això, just abans de passar a saludar els monarques, hi havia una dona que explicava als redactors què es podia dir i què estava prohibit: “Ens deia què havíem de fer, que no els podíem mirar als ulls, parlar si ells no et parlaven abans, els homes havien de saludar d'aquesta manera...”.
“No em ve de gust fer-li una reverència a ningú“
Quan Eyre va tenir per primer cop la reina Sofia al davant, es va negar a seguir el protocol: “No em ve de gust fer-li una reverència a ningú, perquè li faig a la meva mare o a la Verge, però a aquesta senyora no”. Llavors li va donar la mà. “Sofia es va quedar tan desconcertada que algú li va allargar la mà”, comenta la periodista. Segons ella, no va ser una bona salutació: “Em va tendir una cosa tova, com un llenguado, com un tros d'enciam, d'aquests que tens a la nevera, i vam estar una bona estona”. Mentre ella pensava: “Què estic fent?”, creu que la reina de Grècia devia reflexionar el mateix. La seva inacció va ofendre a la gent, que va començar a dir: “Pilar, què fas donant-li la mà, per favor...”.
El torn de Joan Carles
Després de saludar la reina, a Pilar Eyre li va tocar fer-ho amb l’actual rei emèrit. El tracte que va rebre no era el que esperava: “em va mirar com un home, no com un rei”. Després del gest, el monarca es va girar cap al seu assistent i li va demanar un whisky.
Un cop de tornada a la redacció, la periodista va escriure una crònica de com havia estat la visita dels reis, amb tot luxe de detalls i impressions personals. Hi apareixien des de “la mà d’enciam de la reina Sofia”, passant pel fet de no fer-li una reverència, fins al whisky de Joan Carles I. Des d’aleshores, mai més l’han acreditada.