Un xal pintat per un jove DalÃ, una histÃ²ria familiar convertida en novelÂ·la
- L'escriptora i periodista Sílvia Soler explica com la seva família va tenir un mocador amb uns dibuixos de Salvador Dalí de jove
- Crisi al Pardo: l'accident de caça de 1961 qüestiona la invencibilitat de Franco
Figueres. Un xal. Un jove Salvador Dalí que encara no era Dalí amb majúscules. Tenir una obra d’un dels artistes més importants del segle XX a escala internacional sense saber-ho en un primer moment. Aquesta és la premissa d’una història familiar que l’escriptora i periodista Sílvia Soler comparteix al programa de Xavi Bundó L’any que vas néixer.
La veïna de Dalí
L’àvia materna de la periodista era veïna dels Dalí. Tenia 22 anys. De fet, més d’un cop es va quedar amb els fills, Salvador i Maria, a casa o els va acompanyar a l’escola. Un any, pel seu aniversari, la mare d’en Dalí, Felipa Domènec, li va regalar un mocador de Manila de color blanc. Amb el detall, però, que hi havia unes roses pintades pel jove Salvador, que ja tenia traça amb el pinzell. Es tractava, doncs, d’un original sense firmar.
L’àvia de Soler no el va portar mai, però sí que el feia servir com a element decoratiu, damunt la làmpada o sobre el sofà. Aquella imatge va quedar gravada en l’imaginari familiar, ja que mai més el van tornar a veure. Figueres va ser una de les ciutats més castigades durant la Guerra Civil pels bombardejos, i la mare i els avis de l’escriptora van marxar a la localitat de Lledó d’Empordà durant força temps. En tornar, “la casa estava destrossada i arrasada”, comenta la convidada.
Aquesta història del xal és un dels acudits recurrents de la família de Soler: “ens ha servit per fer molta broma a casa de si seríem milionaris o no”. De fet, fins i tot ho va consultar amb la directora de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que li va dir que, com que no anava firmat, seria molt difícil d’identificar i, segurament, no es podria vendre. Una resposta que la convenç: “Dic, mira, millor perquè així sabem que no ens hauria tret de pobres”.
Estimada Gris
El xal de Dalí és el fil narratiu d’Estimada Gris, una novel·la de Sílvia Soler publicada l’any 2023 que retrata la vida de la Gris. Una dona mexicana amb arrels catalanes que torna a la terra dels seus avantpassats. Un cop a Figueres, es troba amb aquest mocador. Un exemple de com una anècdota familiar pot convertir-se en una història d’autoexploració i identitat.
La vida de la Gris s’emmiralla en la de l’autora, que també s’ha sentit desarrelada amb el pas del temps. Durant anys ho vivia com un inconvenient, però ara ja no: “ho he revertit i trobo que té certa gràcia”. Els seus quatre avis són de Figueres, però la seva vida ha transcorregut a Badalona, on se sent molt implicada: “la gent vol que siguem d’allà, però no tinc cap avantpassat ni res”. Finalment, Olot també ha tingut un pes important en la seva trajectòria, la ciutat on va viure fins als tres anys i on conserva, sobretot, records d’estiueig al llarg de la vida.