Olga Viza, periodista esportiva: "La televisió m’ha fet tenir una mirada d’on visc, del món i de la gent"
- La periodista esportiva Olga Viza repassa a L'any que vas néixer els seus inicis al món de la televisió
- 1958: El primer Barça - Madrid al Camp Nou sota la cobertura manipulada del NO-DO
Hi ha qui té clar el seu camí professional des de petit. D’altres fan camí sense esperar res en concret. Aquesta segona experiència és la que va viure la periodista de televisió Olga Viza, que no esperava dedicar-se als esports. En un primer moment de la seva vida, quan encara cursava el grau a la universitat, aspirava a ser corresponsal de guerra. Mentre reviu imatges del NO-DO al programa L’any que vas néixer, presentat per Xavi Bundó, recorda moments de la seva trajectòria, com els seus inicis.
Presentar-se per educació
A la facultat, Olga Viza compartia classe amb Lluís Remolí, germà de la també periodista Mercè Remolí, que treballava als antics estudis de Miramar. El llavors director del centre li va demanar a l'estudiant si podia portar alguns companys perquè col·laboressin a la televisió. A la periodista li va arribar la proposta, però la seva resposta inicial va ser negativa: "Jo volia ser corresponsal de guerra com el 90 % de la classe".
L’endemà, però, Remolí li va dir: “Escolta, li he dit al director que hi anaves i potser no presentar-t’hi és de mala educació”. Finalment, va decidir fer-ho: “M’hi vaig presentar per una qüestió de cortesia”. En aquell moment, la jove Viza va adonar-se que encara hi havia molt per fer en aquell espai i va optar per provar-ho. Es va estrenar a l’espai Polideportivo, dirigit per Josep Fèlix Pons, i es va convertir en una de les pioneres com a dona en un àmbit, el del periodisme esportiu, tradicionalment masculinitzat.
Tornar a Miramar
Televisió Espanyola a Catalunya es va traslladar dels estudis de Miramar a Sant Cugat del Vallès l’any 1983, i les instal·lacions van quedar abandonades. Anys més tard, el 2001, es va encarregar la seva remodelació com a hotel de luxe a l’arquitecte barceloní Òscar Tusquets. La periodista esportiva va decidir tornar-hi per passar-hi una nit amb el seu marit: “és una experiència, i, efectivament, és que la vista és prodigiosa”.
Després d’una trajectòria de gairebé cinc dècades vinculada a la televisió, per a Viza aquesta professió li ha aportat “una visió de la vida i moltes oportunitats d’aprendre que no sigui davant del pupitre”. Ha estat un aprenentatge de tots els àmbits: “La televisió m’ha fet tenir una mirada d’on visc, del món i de la gent”. La presentadora reconeix que hi ha hagut moments bons i dolents: “La televisió m’ha donat massa feina per a tenir una vida familiar decent, molts disgustos, però sobretot ha dibuixat una manera de pensar”.