El nenúfar: la flor aquàtica que reneix
- Hi ha prop de 60 espècies de nenúfar, dividides en un munt de subespècies i d’híbrids
- Aquestes són algunes de les plantes més rares del món
El nenúfar més comú, de color rosat, simbolitza en el llenguatge de les flors la puresa, la pau i la renovació. La seva capacitat de renéixer cada any entre el fang i el llot l’ha fet un símbol de resiliència en diferents cultures. A l’Àsia, fins i tot, se li atribueix certa espiritualitat.
Es tracta d’una planta aquàtica, de la família de les nimfeàcies, amb un rizoma llarg i nuós, fulles senceres i pràcticament rodones que arriben fins a la superfície de l’aigua. Les seves flors, generalment blanques i rosades, poden durar de quatre a cinc dies, obrint-se i tancant-se segons els arribi o els marxi la llum del sol. Les flors embelleixen les aigües fins al punt que han estat des de sempre motiu pictòric pels artistes. L’impressionista Monet en va fer diverses sèries de quadres, popularitzant-les encara més.
Cultivar nenúfars a casa
L’expert en nenúfars Tomy Escribano explica al programa Va de Verd que, en realitat, les plantes aquàtiques no són complicades de cultivar a casa. Igual que les de terra, necessiten un bon substrat, principalment argilós i enriquit amb fertilitzant. Un cop tinguis feta la mescla en el test o contenidor que has triat, només cal introduir-hi el rizoma o la planta si ja té brots i posar-la a l’aigua! Això sí, a poc a poc perquè el substrat no es dilueixi ràpidament.
Com ha d’estar l’aigua?
Si tens un pati, un balcó o una terrassa petita, n’hi haurà prou amb un contenidor de pocs litres, tot i que si han de sobreviure a gelades, millor que tingui prou fondària perquè el fred no afecti el rizoma. Tomy Escribano també aconsella que hi hagi algun peix al test: es menjaran les inevitables larves de mosquit a l’hora que fertilitzen el nenúfar. En definitiva, la seva facilitat d’adaptació a recipients de qualsevol mida, la fan una planta fàcil de tenir a casa.
Què més cal tenir en compte?
El nenúfar descansa a l’hivern. Desapareix del tot o parcialment segons les temperatures. Tanmateix, això no vol dir que sigui mort. A la primavera rebrota amb força i florirà durant tot l’estiu. Hi ha qui diu que n’hi ha prou amb ficar el rizoma a l’aigua directament, però és possible que no arreli i, per tant, la planta degeneri a partir del segon any. Millor seguir els consells de l’expert, un dels molys de Va de Verd!