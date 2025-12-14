Canyella autèntica: aquestes són les propietats de l'espècia originària de Sri Lanka
Diuen que el responsable del fet que la canyella arribés per primera vegada a Europa va ser Alexandre Magne. El seu afany expansionista va dur les forces macedònies fins a l’Índia, on aquesta espècia es coneixia, ja que prové de la veïna Sri Lanka.
La popularitat de la canyella, juntament amb la d’altres espècies com ara el pebre, va ser immediata i es van establir rutes a través del continent asiàtic per importar-les. Aquestes vies de comunicació van ser tallades durant l’edat mitjana per les invasions mongoles, en primer lloc, i turques, posteriorment. La recerca de rutes alternatives de comerç va dur al descobriment d’Amèrica.
Un producte a l’abast de molt pocs
La canyella s’obté de l’escorça interior d’un arbre de fulla perenne originari de l’Àsia i de la família Lauraceae. Aquesta escorça es deixa assecar i, quan ho fa, s’enrotlla sobre ella mateixa donant forma a un branquilló o canya. D’aquí li ve el seu nom perquè cannella en llatí, vol dir canya petita. Fos en branca o molta, ja era molt apreciada a l’antic Egipte i a Roma, on la feien servir com a condiment, per finalitats medicinals i també en rituals. Però gairebé fins als nostres dies, la dificultat d’obtenir-la i portar-la fins a Europa l’han fet un producte exclusiu de les elits.
Varietats de la canyella
Hi ha diferents varietats de la canyella, però les més conegudes són dues:
- Cinnamomum Verum o Zeylanicum, considerada la canyella autèntica i que és originària de Sri Lanka. Amb un sabor delicat i un perfum sinuós, és altament antioxidant i beneficiosa per al nostre organisme, amb propietats antiinflamatòries i antibacterianes.
- Cinnamomun Cassia, Canyella Xinesa o asiàtica és la més estesa a casa nostra. Té un gust més picant i un aroma més aspre, però no per això deixa de tenir propietats beneficioses per al nostre organisme, com ara facilitar la funció digestiva, ja que conté alts nivells d’un compost orgànic que es coneix com a cumarina
La canyella al jardí o a l’hort
Així doncs, la canyella és, a més d’un condiment deliciós, beneficiosa per a la salut de les persones, però també per a les nostres plantes perquè actua com un fungicida molt eficaç. Ara bé, tota? La biòloga Mireia Altimira, una de les creadores de contingut del binomi La Tanina, aclareix a Va de Verd, com podem distingir les dues espècies: la canyella “autèntica” es plega en forma de cor, mentre que l’asiàtica, ho fa en forma d’espiral. Tanmateix, un cop molta, és impossible distingir-les. També apunta que només la canyella de Ceilan (l’actual Sri Lanka), té les propietats necessàries per a protegir les nostres plantes dels bacteris i dels fongs.