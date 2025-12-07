La rosa de Jericó: així és aquesta planta que ressuscita
No és una rosa, ni ve de Jericó, però se’n diu així perquè es creu que uns viatgers encuriosits la van dur a la ciutat palestina de Jericó, des dels deserts d’Aràbia, a l’edat mitjana. Pel que fa a denominar-la rosa, segurament és per les seves dues formes, semblants a un capoll quan està tancada, o a una rosa quan està oberta.
Característiques de la rosa de Jericó
La principal característica de la rosa de Jericó és la seva capacitat de supervivència en les condicions de sòl i sequera més extremes. En aquesta situació, la flor es tanca sobre ella mateixa formant una bola o capoll i sembla assecar-se, fins al punt que molta gent pot arribar a pensar que és morta.
Manantial y Salud és una cadena de botigues especialitzades en la medicina natural que proporcionen les plantes. La seva copropietària, Trini Ferran, explica al programa Va de Verd que, per revifar la rosa de Jericó n’hi ha prou amb deixar-la una estona en aigua. No només s’obrirà, també recuperarà el seu color verd original. Precisament per això, comenta, se l’anomena també planta de la resurrecció i se li atribueixen qualitats màgiques.
Antigament, quan una dona començava el treball de part, la rosa se submergia en aigua i, quan s’obria, es creia que havia arribat el moment del naixement. També hi ha llegendes inspirades en els Evangelis Apòcrifs que diuen que quan Jesús es retirava al desert, les roses de Jericó arribaven seques rodolant fins als seus peus, i amb la rosada del matí s’obrien i l’oferien les gotes d’aigua de les seves fulles, ara verdes, per beure. Diuen que com a agraïment, Jesús les va beneir atorgant-los poder.
Una planta que neteja les energies
Si deixem la rosa de Jericó a l’aigua durant un bon temps, poden passar dues coses. La primera és que, a poc a poc, li aniran sortint arrels i podrà ser trasplantada a un test. L’altre resultat és que l’aigua, en un principi embrutida de pols i terra, s’anirà aclarint amb el temps. Per això, se li atribueix també la capacitat de netejar energies. Quan l’aigua està ben neta, vol dir que ja ha fet la seva tasca de purificació.
També es diu que protegeixen contra les males vibracions, que purifiquen l’ambient, restableixen l’equilibri energètic de la nostra llar i que atrauen la bona sort i l’abundància. Tot plegat, difícilment demostrable. El que ja és més demostrable són les seves propietats diürètiques i per curar les ferides. Les presumptes propietats màgiques són part de la llegenda.
