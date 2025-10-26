Empeltar un cactus: estètica o necessitat?
- Amb la tècnica de l’empelt, de dos cactus se'n fa un
- Pots dormir amb plantes a la teva habitació?
L’empelt és una tècnica de propagació que consisteix a crear un cactus a partir de dos diferents. Hi ha quasi 1.800 espècies de cactus, així que les combinacions són gairebé infinites.
Com és una planta molt variada, de vegades es combinen formes i colors per una qüestió merament estètica, ja que així es potencia el seu atractiu. D’altres, es fa per necessitat. Per exemple, per multiplicar exemplar, per controlar malures, per resistir a condicions climàtiques desfavorables, per accelerar el seu creixement o, simplement, per sobreviure.
Multiplicar exemplars
Si s’empelten dos cactus, s’estalvia la feina i el temps d’arrelar els esqueixos, ja que es poden tallar mostres d’una planta mare i empeltar-les en els que ja estan arrelats. Aquesta tècnica està especialment indicada pels que tenen més dificultats de creixement.
Controlar malures
Les arrels o el coll dels cactus acostumen a ser la seva part més vulnerable, per on hi ha més possibilitats que entrin els fongs. Res estrany si es té en compte que són les parts més en contacte amb la humitat i amb els microorganismes del sòl. Si s’empelta una espècie sensible en una base resistent, s’evitarà aquest contacte i s’aconseguirà un nou exemplar més resistent a les condicions adverses.
Resistir condicions climàtiques desfavorables
Hi ha espècies de cactus més resistents a certes condicions climàtiques que d’altres. Si s’empelten els menys adaptables a una base resistent, o adaptada al clima local, s’obtindrà un cactus més resistent. En aquest cas, l’empelt està especialment indicat per als cactus més exòtics que són difícils de cultivar sense aquesta base resistent.
Accelerar-ne el creixement
Els cactus de creixement lent empeltats en una base de creixement més ràpid acceleren el seu desenvolupament i floriran i fructificaran més de pressa que els que deixen créixer en la seva pròpia base. Per la mateixa regla de tres, també es reproduiran més ràpidament.
Supervivència
Hi ha algunes espècies que no poden sobreviure sense empelt perquè no tenen clorofil·la. Són de colors cridaners, vermells i grocs per regla general, i es poden trobar sovint a les botigues coronant-ne un de verd al qual han estat empeltats. Sense aquest empelt, no sobreviurien gaire perquè gràcies a la clorofil·la les plantes produeixen el seu aliment.
Tal com demostra a Va de Verd el biòleg Jesús Valera, l’empelt és fàcil perquè els cactus són carnosos i es regeneren fàcilment. Només cal fer els talls i unir pels seus centres respectius tenint en compte que no deixin de tenir contacte fins que quedin units. S’han de subjectar mitjançant una goma o una cinta transparent. Per millorar aquest contacte, millor s’han de tallar les punxes que puguin destorbar. L’empelt es durà a terme quan els dos cactus estiguin en plena època de desenvolupament i en les millors condicions ambientals possibles, normalment entre els mesos de maig i d’agost.
Participa!
Posa a prova els teus coneixements sobre aquesta planta.