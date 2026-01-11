Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

La recepta de la coca de Sant Joan, el dolç que marca l'inici de l'estiu

Recepta coca de Sant Joan
El forner David Mena tallant una coca de Sant Joan RTVE Catalunya
Yusra Alami Marrad
Yusra Alami Marrad Redactora

La coca de Sant Joan significa quelcom diferent per a cadascú. Hi ha qui la comparteix en família i qui la gaudeix a la revetlla amb amics. Sigui com sigui, és un menjar que uneix als tots aquests per celebrar l’arribada de l’estiu. Tot i que aquell dia n’hi ha a totes les cases, poques persones saben preparar-la. A La recepta perduda, la Sílvia Abril n’aprendrà a fer-ne amb les seves pròpies mans.

Coca de Sant Joan

La Sílvia Abril amb la gent del poble de Copons compartint coques de Sant Joan RTVE Catalunya

La presentadora viatja al cor de Catalunya, concretament al poble Copons, on coneixerà en David Mena, propietari del forn El pa de David. El local ha tornat a ser l'única fleca del municipi després que l’última hagués tancat feia gairebé deu anys. Des de llavors s’ha convertit en un punt de trobada i convivència per als veïns i veïnes, que n’estan encantats.

Què es necessita?

Coca de Sant JoanCoca de Sant Joan
Ingredients Preparació
  • Preferment:
  • 90 grams de farina
  • 50 grams de llet
  • 2 grams de llevat
  • Per al brioix:
  • 272 grams de farina de blat
  • 68 grams de farina de blat de Khorasan
  • 80 grams de sucre
  • 5 grams de sal
  • 20 grams de llevat
  • 120 grams de llet
  • 2 ous
  • Coca de crema: crema, pinyons, sucre i cirera confitada
  • Coca de xocolata: xocolata, ametlla laminada i sucre
  • Coca de fruita confitada: cirera i taronja confitada, ametlla laminada i sucre
  1. Pesem la farina
  2. Hi afegim la sal
  3. Pesem el sucre
  4. Hi afegim el llevat
  5. Incorporem els ous als ingredients ja pesats
  6. Hi afegim el preferment
  7. Barregem els ingredients amb les mans
  8. Hi afegim la llet de mica en mica
  9. Pastem la massa sobre el taulell
  10. Incorporem la mantega a la massa
  11. Deixar en fred 24 hores
  12. Estenem la massa amb el corró
  13. Deixem fermentar les coques durant 2 hores
  14. Decorem les coques
  15. Enfornem les coques a 180 graus durant 20 minuts
  16. Un cop cuites les coques, hi afegim un raig d’anís
  17. A gaudir-les en companyia!

Amb en David, la Sílvia cuina tres coques de Sant Joan: la clàssica amb fruita confitada, la de crema i pinyons i la de xocolata. La massa és la mateixa en totes. Per al preferment, que es prepara el dia anterior, calen 90 grams de farina de blat, 50 de llet i 2 grams de llevat.

Per al brioix, el forner combina dos tipus de farina: 272 grams de blat i 68 de Khorasan, un gra antic també conegut com a blat persa, ric en minerals i amb propietats diferents. A més, s’hi afegeixen 80 grams de sucre, 5 grams de sal, 20 de llevat, 120 de llet i dos ous.

La decoració varia segons el gust. Per a la coca de crema es necessiten crema, pinyons, sucre i cireres confitades. Per a la de xocolata, cal xocolata, ametlla laminada i sucre. I per a la de fruita confitada hi fan falta cireres i taronja confitada, ametlles confitades i sucre.

Cuinar una coca de Sant Joan

La Sílvia decorant la coca de Sant Joan de xocolata RTVE Catalunya

A cuinar!

La recepta comença 24 hores abans amb el preferment, que ha de reposar en fred durant un dia. L’endemà arriba el moment de posar-se a treballar. Cal recordar que a la rebosteria és fonamental respectar les quantitats i seguir-les amb precisió. Per tant, la bàscula és la millor acompanyant!

Per elaborar la massa de brioix es barregen la farina de blat i la de Khorasan amb la sal i el llevat. A continuació, s’hi incorporen els ous i el preferment. La llet s’afegeix a poc a poc fins que tot quedi homogeni. La mantega s’afegeix al final, quan la massa ja es pasta sobre el taulell, i, un cop incorporada, cal deixar reposar la massa 24 hores a la nevera.

L’endemà, després de treure la mescla, s’ha de deixar temperar uns 15 minuts. Després, s’estira amb el corró i es deixa fermentar dues hores. Aleshores és quan arriba el moment de decorar-la: de crema amb pinyons i sucre, de xocolata amb ametlla laminada i sucre o de fruita confitada amb ametlla laminada i sucre.

Les coques decorades s’enfornen uns vint minuts vigilant que no es cremin. Un cop fredes, en el cas de les de crema o xocolata, s’hi pot afegir una mica més per sobre. Ja només queda compartir-les i celebrar l’entrada d’un nou estiu.

Es noticia: