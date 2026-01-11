La recepta de la coca de Sant Joan, el dolç que marca l'inici de l'estiu
- A Copons, la Sílvia Abril descobreix com es fan les coques de Sant Joan
- Descobreix a La recepta perduda com fer una bona crema catalana
La coca de Sant Joan significa quelcom diferent per a cadascú. Hi ha qui la comparteix en família i qui la gaudeix a la revetlla amb amics. Sigui com sigui, és un menjar que uneix als tots aquests per celebrar l’arribada de l’estiu. Tot i que aquell dia n’hi ha a totes les cases, poques persones saben preparar-la. A La recepta perduda, la Sílvia Abril n’aprendrà a fer-ne amb les seves pròpies mans.
La presentadora viatja al cor de Catalunya, concretament al poble Copons, on coneixerà en David Mena, propietari del forn El pa de David. El local ha tornat a ser l'única fleca del municipi després que l’última hagués tancat feia gairebé deu anys. Des de llavors s’ha convertit en un punt de trobada i convivència per als veïns i veïnes, que n’estan encantats.
Què es necessita?
|Ingredients
|Preparació
|
|
Amb en David, la Sílvia cuina tres coques de Sant Joan: la clàssica amb fruita confitada, la de crema i pinyons i la de xocolata. La massa és la mateixa en totes. Per al preferment, que es prepara el dia anterior, calen 90 grams de farina de blat, 50 de llet i 2 grams de llevat.
Per al brioix, el forner combina dos tipus de farina: 272 grams de blat i 68 de Khorasan, un gra antic també conegut com a blat persa, ric en minerals i amb propietats diferents. A més, s’hi afegeixen 80 grams de sucre, 5 grams de sal, 20 de llevat, 120 de llet i dos ous.
La decoració varia segons el gust. Per a la coca de crema es necessiten crema, pinyons, sucre i cireres confitades. Per a la de xocolata, cal xocolata, ametlla laminada i sucre. I per a la de fruita confitada hi fan falta cireres i taronja confitada, ametlles confitades i sucre.
A cuinar!
La recepta comença 24 hores abans amb el preferment, que ha de reposar en fred durant un dia. L’endemà arriba el moment de posar-se a treballar. Cal recordar que a la rebosteria és fonamental respectar les quantitats i seguir-les amb precisió. Per tant, la bàscula és la millor acompanyant!
Per elaborar la massa de brioix es barregen la farina de blat i la de Khorasan amb la sal i el llevat. A continuació, s’hi incorporen els ous i el preferment. La llet s’afegeix a poc a poc fins que tot quedi homogeni. La mantega s’afegeix al final, quan la massa ja es pasta sobre el taulell, i, un cop incorporada, cal deixar reposar la massa 24 hores a la nevera.
L’endemà, després de treure la mescla, s’ha de deixar temperar uns 15 minuts. Després, s’estira amb el corró i es deixa fermentar dues hores. Aleshores és quan arriba el moment de decorar-la: de crema amb pinyons i sucre, de xocolata amb ametlla laminada i sucre o de fruita confitada amb ametlla laminada i sucre.
Les coques decorades s’enfornen uns vint minuts vigilant que no es cremin. Un cop fredes, en el cas de les de crema o xocolata, s’hi pot afegir una mica més per sobre. Ja només queda compartir-les i celebrar l’entrada d’un nou estiu.