Coca de Sant Joan: la recepta tradicional d'Ada Parellada

500 g de farina

200 g de llet

100 g de sucre

1 ou

50 g de llevat fresc

120 g de mantega

La pell ratllada d’una llimona

La pell ratllada d’una taronja

Un pessic de sal

500 ml de llet

100 g de sucre

4 rovells d’ou

40 g de midó de blat de moro

La pela d’una llimona

1 branca de canyella

50 g d’ametlla molta

50 g de sucre

Una cullerada d’aigua

20 g de pinyons

Fruita confitada

Comencem fent la crema pastissera.En un bol barregem amb unes varilles el rovell, el sucre i el midó diluït amb una mica de llet freda. En una olla a foc baix-mig posem la llet, la nata, la branca de canyella, la pell de llimona i taronja, l’escalfem fins a punt d’ebullició. Quan tinguem la llet calenta, escaldem els rovells, passant-ho per un colador. Remenem amb les varilles i tornem a l'olla, a foc mínim, remenant contínuament fins que espesseixi. Posem en una safata, filmem a pell i refredem a la nevera. Quan la tinguem freda, la trenquem amb unes varilles i la posem en una màniga pastissera. Submergim els pinyons en aigua freda durant una mitja hora. És la manera que no se’ns cremin quan enfornem la coca. Fem el Massapà lleuger. Simplement és barrejar l’ametlla molta amb el sucre i la mica d’aigua fins a fer-ne una mena de pasteta. Continuarem fent el brioix. Barregem la farina, la llet, el sucre i l’ou. Un cop tinguem una massa homogènia hi afegirem la mantega freda tallada a daus i pastem fins que quedi una massa elàstica que no se’ns enganxi gens. Poseu-vos la ràdio i tingueu molta paciència, és un procés llarg. No us desespereu! Deixeu reposar la massa 15 minuts tapada. Un cop hagi passat aquest temps podeu separar la massa en dues meitats, l’estirem i escampem el massapà lleuger. Farem unes línies de crema pastissera fent una reixa. Posem els pinyons i la fruita confitada. La deixem fermentar una hora tapada en un racó que no passi aire i no faci gaire fred. Abans de posar-la al forn li posarem sucre. Coem a 170 graus durant 15 minuts. És molt important posar el brioix al forn quan aquest estigui ben calent per tal que no se’ns abaixi.