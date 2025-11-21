La recepta del bacallà amb mel, un llegat medieval de la cuina catalana
- Sílvia Abril cuina al Gòtic bacallà amb mel, una recepta molt arrelada a la Quaresma
- L'Associació Cuinant Cultures aprofita la cuina per unir persones de diferents orígens
El bacallà amb mel és un plat d’origen antic, probablement medieval, que s’ha mantingut durant segles a les cuines catalanes. El peix s’ha consumit tradicionalment en temps de Quaresma, quan hi havia l’obligació de prescindir de la carn almenys un dia a la setmana. En aquella època era un dels aliments millor conservats, gràcies, sobretot, a la sal. Aquesta recepta exemplifica com a la gastronomia catalana és habitual combinar sabors dolços i salats.
El Gòtic, escenari d’aquest plat
Sílvia Abril recorre en bicicleta el barri vell de Barcelona per trobar algú que li ensenyi a preparar un bon bacallà amb mel. Al Centre Cívic Pati Llimona, al Gòtic, coneix la Muntsa, que, a més de ser filòloga, imparteix classes de cuina en aquest espai. Ella serà qui la guiarà en l’elaboració d’aquest clàssic de la tradició catalana.
Per a la Muntsa, cuinar bacallà amb mel és molt més que seguir una recepta: és reviure la seva mare i la seva infantesa durant la Quaresma. És també una de les propostes que prepara a la seva ONG Cuinant Cultures, on, a través de trobades gastronòmiques gratuïtes, crea un espai de convivència i diversitat per als veïns i veïnes de Barcelona.
Ingredients
Preparació
|
Què necessitem per cuinar?
Els ingredients essencials són, tal com indica el nom del plat, el bacallà i la mel. El peix ha d’estar ben dessalat, equilibrat de gust, ni massa salat ni massa aigualit. Quant a la mel, és recomanable que sigui de mil flors o de taronger. Si a casa hi ha mel de romaní, també pot servir, però varietats com la de castanyer no són adequades. Les cebes més indicades són les de Figueres.
Pas a pas per preparar-lo
Primer s’enfarina el bacallà. Tot seguit es pela i talla la ceba, com diu la mateixa Sílvia Abril, “a plorar”. Els pinyons es torren en una paella sense oli i es retiren. Les panses es deixen en remull amb suc de taronja natural. El peix es fregeix amb oli d’oliva i es reserva. A la mateixa paella es daura un gra d’all fins que desprèn aroma i aleshores s’hi incorpora la ceba. S’hi afegeix una mica de sal perquè deixi anar la seva aigua i, un cop cuita, s’hi posa una cullerada de mel. Es deixa coure uns minuts i és el moment de reincorporar el bacallà ja fregit. Finalment, s’hi sumen les panses hidratades i el plat queda llest.
Ara que ja és a taula... a gaudir-lo!