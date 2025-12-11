Exclusiva Mamarazzis: Qui acompanyarà Iñaki Urdangarin a l’entrevista?
El programa Mamarazzis ha viscut una de les seves emissions més esperades gràcies a una informació guardada dins un misteriós sobre rosa, un document que Jordi Basté ha entregat personalment a un reporter del programa perquè el fes arribar a les Mamarazzis. La bomba esclata en un moment especialment carregat d’expectació mediàtica: l’entrevista que Basté emetrà a Pla Seqüència. És l’estrena del seu nou format televisiu, una conversa a fons amb Iñaki Urdangarin que ha generat un rebombori inèdit a només 24 hores de la seva emissió.
Només començar el programa, Lorena Vázquez ja elevava la tensió assegurant: “A menys de 24 hores de l’entrevista del moment, la notícia de l’any”. I la seva companya, Laura Fa, confirmava que “algú de la família del rei estarà present en aquesta entrevista… li ha donat suport a l’Iñaki i nosaltres ho explicarem”.
La incògnita, que ha travessat tota la tertúlia com un fil conductor, s’ha resolt finalment: Urdangarin acudirà a l’entrevista amb Jordi Basté acompanyat del seu fill Pablo Urdangarin, una figura clau en la seva nova etapa vital. La imatge del Pablo, revelada per Laura Fa en obrir el sobre rosa, ha estat rebuda amb sorpresa i unanimitat a la taula.
Trajectòria i caiguda
Abans d’obrir el sobre, Laura Fa i Lorena Vázquez han repassat la vida d’Iñaki Urdangarin, des del seu matrimoni amb la infanta Cristina fins a l’ingrés a presó pel cas Nóos. Laura ha remarcat la importància d’aquest repàs perquè, “l’entrevista amb el Basté se centra en l’etapa que va passar a la presó. Es va embrutar molt la imatge de l'Iñaki i ell tindrà ganes de refer-se i de començar una nova vida”.
Els periodistes convidats, Silvia Taulés i Joan Callarissa han aprofundit en els punts més foscos del cas i els seus efectes mediàtics. El Callarissa ha plantejat la qüestió més incisiva: “Jo voldria saber si Urdangarin va arribar amb el cap corromput a la família reial o es va corrompre un cop va arribar”. També ha apuntat els interessos actuals de l’exduc: “Ara ha iniciat una empresa de coach i necessita fer-se una mica de propaganda”.
Crítiques i responsabilitats
Silvia Taulés ha abordat el paper de la infanta Cristina i les conseqüències del cas: “Ella va quedar absolta, però a la seva manera ho va pagar”.
La periodista també ha denunciat el tracte públic cap a Urdangarin, “al final vam ser molt injustos amb ell perquè el vam utilitzar com un cap de turc”. La Lorena ha replicat: “Nosaltres o la casa reial?”, i la Taulés ha estat categòrica: “Tots”.
Les Mamarazzis han afegit que Urdangarin enviava missatges indirectes a la premsa dient que volia tornar amb la seva dona, i la Taulés puntualitzava, “l’Iñaki mai li va dir res sobre l’Ainhoa perquè volia seguir amb la infanta Cristina”.
Vida després de la presó
La tertúlia ha recordat que Urdangarin ha intentat reconstruir-se després de complir condemna. A la presó va estudiar un màster en psicologia de coaching i benestar emocional i, amb 57 anys, ha creat una empresa dedicada al sector. Segons la Taulés, la infanta va ser un suport constant, “la Cristina va anar molt a veure’l, hi anava cada dues setmanes”.
Un cop en llibertat, la família es va tornar a unir en un moment de vulnerabilitat: “La Infanta reuneix tots els fills i els demana paciència amb el seu pare”, ha explicat la periodista.