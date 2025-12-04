Sonia Madoc visita 'Mamarazzis Pop&Cor': "Em volia jubilar amb Sonia y Selena"
- La rossa de ‘Sonia y Selena’ deixa el duet i ens visita per donar la seva versió
- Andy Morales parla obertament sobre la seva mala relació amb en Lucas i presenta 'Marioneta'
Sonia Madoc ha confirmat la seva ruptura professional amb Selena Leo en un moment especialment delicat, just quan promociona el seu nou senzill ‘Diva Neón’. Tot i estar molt satisfeta amb el projecte, la cantant reconeix que aquesta situació personal i professional “ja l’està cansant”.
Sonia Madoc trenca amb Selena Leo
La cantant nega rotundament que el trencament respongui a una estratègia mediàtica per obtenir visibilitat. Ho deixa clar remarcant: “Jo soc una persona que fa molts anys que treballo, 25 anys, i abans en portava 5 i això molesta.” I afegeix que “això ja no és un joc”, tallant qualsevol especulació sobre una maniobra calculada.
Madoc explica que la decisió no ha estat improvisada. Assegura que després del Benidorm Fest ja havia comunicat a la seva companya que es plantejava seguir un altre camí. Recorda que les tasques s’havien reduït i que la situació econòmica començava a ser insostenible: “Quan ja no hi ha més tasques i quan, evidentment, hem de facturar, ja que és un negoci, jo vaig decidir reprendre la meva carrera en solitari”. Un canvi motivat per la necessitat de mantenir un projecte viable.
Sonia Madoc es volia jubilar amb ‘Sonia y Selena’
Tot i apostar ara per la seva carrera individual, Madoc explica que en un inici la seva intenció era compaginar-la amb el duet, sempre que no afectés negativament els seus ingressos ni la seva trajectòria. Manté un agraïment profund a l’etapa dels anys 2000 i al retrobament amb Selena Leo. Ho resumeix amb una de les seves frases més repetides: “el duet va acabar al dos mil”, encara que tornessin a unir-se aquest any per al Benidorm Fest.
Amb tot, admet que la situació ja no avançava. Ho expressa amb una sinceritat contundent: “Em volia jubilar amb ella i amb aquest projecte”, però també insisteix que havia de “seguir caminant i seguir facturant”. Així, el trencament respon tant a motius emocionals com professionals.
La mirada posada al Benidorm Fest
Actualment, Sonia Madoc vol centrar-se en el seu futur en solitari: “Soc cantant i m’agrada molt la meva carrera en solitari”. Una de les seves il·lusions és participar en el pròxim Benidorm Fest, però si no s’hi pot presentar, té clar que continuarà desenvolupant-se com a artista i treballant per consolidar-se com a professional dins la indústria musical.
Durant l’entrevista, Lorena Vázquez li ha preguntat amb humor si aquest trencament podria interpretar-se com un “shakirazo” i si caldrà examinar les lletres de les seves cançons buscant indirectes a Selena. La resposta de Madoc ha estat immediata i contundent: “per a res del món, no és el meu estil.” El seu objectiu és “girar full” i començar una nova etapa.
Queda en l’aire si el duet mantindrà l’actuació privada prevista per al 12 de desembre i les dues actuacions ja enregistrades per RTVE que haurien d’emetre’s durant les festes de Nadal. Només el temps dirà si les tornarem a veure juntes.