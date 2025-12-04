Úrsula Corberó entre rumors, pistes i un compte enrere imminent
- Les imatges d'Úrsula Corberó amb Rosalía i uns peücs blaus alimenten la curiositat mediàtica
- Exclusiva Mamarazzis: El nas d’en Lucas requerirà una costella i retocs finals
Úrsula Corberó continua sent una de les protagonistes indiscutibles de l’actualitat rosa, especialment després que el seu embaràs hagi despertat tota mena d’especulacions i comentaris. Al programa Mamarazzis Pop&Cor, presentat per Laura Fa i Lorena Vázquez, les periodistes han analitzat les imatges recents que l’actriu ha compartit a les seves xarxes i els comentaris que aquestes han generat, a més també han aportat detalls del que se sap fins ara.
Embaràs sota el focus mediàtic
Segons expliquen les Mamarazzis, Rosalía era allà per promocionar el seu nou projecte musical abans de volar cap al Brasil, i en algun moment va coincidir amb Úrsula, amb qui es va fer una fotografia on es podia apreciar una panxeta ja força evident. Aquella trobada va alimentar encara més els rumors, especialment després que l’actriu compartís una imatge amb uns peücs blaus que molts han interpretat com una possible pista sobre el sexe del nadó. La Laura ho comentava amb ironia: “Com aquest nen acabi vestint de rosa, ja tindrem un problema. Si us plau, no. Que hagin penjat el blau no sé fins a quin punt vol dir que serà un nen…”.
La Lorena, més categòrica, considerava que l’avançat estat de l’actriu era evident, “per la seva panxa podria estar de set o vuit mesos, segur".
Plans i llocs de naixement del futur fill
Ricardo Darín, pare de Chino Darín i futur avi, ha explicat recentment que el nadó naixerà a Espanya i que tot està programat perquè així sigui. Tanmateix, segons les Mamarazzis, Úrsula té preparats diversos plans alternatius. La Lorena ha explicat que l’actriu podria acabar donant a llum a Madrid, Barcelona o fins i tot a Buenos Aires, una possibilitat que continua oberta.
Malgrat l’enrenou mediàtic, Úrsula Corberó viu un embaràs discret i tranquil, repartint la seva vida entre Barcelona i Buenos Aires, ciutat on sempre ha dit sentir-se “mig argentina”. Tot apunta que el compte enrere ja ha començat i que la parella afronta aquesta última etapa amb molta il·lusió. Quan arribi el moment, sigui a una banda o altra de l’Atlàntic, el naixement del seu primer fill promet ser una de les notícies més celebrades del panorama mediàtic.