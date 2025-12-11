Possible nou afer a Can Barça: què hi ha entre Cata Coll i Claudia Pina?
- Alejandra Castelló ha trobat pistes a les xarxes socials que podrien confirmar la sospita d’un nou rotllet entre les jugadores blaugrana
Alejandra Castelló, col·laboradora de Mamarazzis Pop&Cor, porta aquesta setmana una nova sospita: un possible afer entre les jugadores blaugrana Cata Coll i Claudia Pina. La detectiva de les xarxes socials ha trobat pistes als perfils d’Instagram de les esportistes que podrien confirmar la seva teoria.
#Roxia, l’etiqueta que ho peta a internet
Alejandra Castelló, és, tal com l’ha anomenat la Lorena Vázquez, la detectiva de les xarxes socials. I és ben bé que es dedica a mirar amb lupa cada publicació, història, comentari o m’agrada que posen les celebritats als seus perfils socials.
La setmana passada ja va apostar per un possible flirteig entre dues grans figures catalanes: Rosalía i Alèxia Putellas. Castelló ja ens va portar diferents proves que confirmarien la seva teoria que entre la cantant i la jugadora blaugrana hi podria haver hagut més que una amistat. Els internautes no només hi donen suport, sinó que han creat una etiqueta per batejar aquest shippeo: #Roxia.
Programa nou… afer nou?
L’aposta per trobar possibles relacions més enllà d’una simple amistat segueix a l’alça i l’Alejandra ha vist una sèrie de pistes que podrien confirmar la teoria d’un possible afer dins el vestidor femení blaugrana. Tal com ha dit la col·laboradora, es tractaria d’una “presumptament exclusiva”. I les protagonistes, en aquest cas, són Cata Coll i Claudia Pina.
Pel que sembla, i segons Castelló, la portera i la davantera compartirien més que el club on juguen, una passió que aniria més enllà del terreny de joc.
L’una a l’altra es comenten habitualment les publicacions que pengen i sovint s’hi poden llegir “t’estimo”, emoticones de cors vermells i flames o un que es repeteix molt és: “DP” acompanyat d’un cor vermell.
Dues lletres que han intrigat molt tant a la col·laboradora com a les presentadores que, fins i tot, han intentat esbrinar què deu voler dir aquest missatge ocult.
Davantera, portera és l’aposta de Castelló, mentre que Lorena Vázquez comenta que podria ser “diumenge, parís; potser es van conèixer un diumenge a París” diu. Així i tot, com reflexiona la col·laboradora, segurament es tracta d’un mot afectuós entre les dues.
Més amors al vestidor femení del blaugrana
Per acabar, la Laura Fa ha deixat anar una altra possible història sentimental entre dues jugadores del mateix Barça que hauria acabat força malament. Tant, que una d’elles hauria decidit marxar del club arran del mal rotllo posterior a la ruptura. De moment no ha pogut donar noms, però esperem que porti més detalls la setmana vinent.