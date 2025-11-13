Barça o Federació Espanyola: qui té la raó amb Lamine Yamal?
De cara a barraca
- Guerra oberta entre la selecció espanyola i el Barça per Lamine Yamal, desconvocat pel seu tractament de la pubàlgia
- Els tertulians donen resposta a 'De cara a barraca' a totes les qüestions que sorgeixen de la polèmica
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, defensa amb fermesa el posicionament de l'entitat culer en la polèmica amb la desconvocatòria de Lamine Yamal amb la selecció espanyola. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Laporta afirma que el Barça intenta "cuidar els jugadors i al ritme que interessi, ja que són professionals que pertanyen al Futbol Club Barcelona". A 'De cara a barraca', els tertulians analitzen el conflicte entre el club blaugrana i la Federació Espanyola.
El club decideix
“És el club qui paga al jugador i qui ha de decidir quan es recupera“
Per a la periodista Laia Bonals, el Barça ha posat per primer cop al damunt els seus interessos perquè Lamine estigui disponible per als partits importants amb l'equip en un calendari ple i atapeït. A més, Bonals remarca que la decisió s'ha produït en un moment en què la selecció espanyola disputa partits molt assequibles. "El Barça respecta els seus temps i el seu jugador", opina. El periodista Carles de Andrés recalca que "és el club qui paga al jugador i qui ha de decidir quan es recupera".
Bonals recorda que la pubàlgia no és una malaltia o una lesió física amb un termini concret de recuperació. "La intenció no és operar Lamine perquè la recuperació seria més llarga i el Barça sortiria molt més perjudicat", indica la periodista, i considera que "el tractament que rep pot ajudar-lo a fer net, que fins ara no ha pogut". L'extrem de Rocafonda ha jugat amb molèsties els darrers partits.
Qui menteix?
“Només faltaria que el Barça no pogués dur a terme els tractaments quan consideri“
Sobre la queixa de la Federació Espanyola, que expressa sorpresa i malestar per desconèixer el tractament de Lamine, la periodista Anna Palet afirma que és una qüestió de comunicació. "Només faltaria que el Barça no pogués dur a terme els tractaments quan consideri. Evidentment, el club prioritza l'aturada de seleccions per recuperar un dels seus millors jugadors", comenta Palet, qui adverteix dels possibles problemes que pot tenir el club blaugrana si no vetlla per la recuperació del futbolista mataroní.
“Hi ha algú que no diu la veritat perquè les versions són molt diferents“
No obstant això, el Barça assegura haver informat la Federació després del tractament de radiofreqüència. "Llegint el comunicat de la Federació i escoltant les declaracions de Laporta, hi ha algú que no diu la veritat perquè les versions són molt diferents", apunta el periodista David Figueira.
Alternatives, partits assequibles
“Amb els jugadors que ha convocat, Espanya hauria de tenir-ne prou“
Figueira creu que la baixa de Lamine no ha de suposar cap contratemps per a la selecció espanyola per la situació favorable en la qual es troba per obtenir el bitllet per al Mundial 2026 i pel nivell de dificultat que a priori tenen els pròxims compromisos: "Rivals de l'entitat de Geòrgia i Turquia els hauria de poder guanyar sense Lamine", explica Figueira. A més, el locutor considera que Espanya té alternatives per substituir tant al jugador del Barça com a Nico Williams, que també és un jugador important a l'esquema de Luis de la Fuente i també és baixa. "Amb els jugadors que ha convocat, Espanya hauria de tenir-ne prou per a certificar la classificació", conclou Figueira.
La selecció espanyola vol tancar la seva classificació al Mundial en els dies vinents. Dissabte 15 de novembre el combinat espanyol s'enfronta a domicili a Geòrgia a les 18 hores, i dimarts 18 del mateix mes rep la visita de Turquia a l'estadi de La Cartuja a les 20:45 hores. Podràs gaudir dels dos partits en directe a La 2Cat, amb la narració en català de David Figueira i els comentaris tècnics d'Albert 'Chapi' Ferrer.