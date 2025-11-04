Pau Capell, corredor d'ultratrail: "He vist dopatge"
De cara a barraca
- El corredor d'ultratrail Pau Capell denuncia dopatge i falta de test antidopatge al seu esport
- A 'De cara a barraca' explica en profunditat com està la qüestió i com es pot solucionar el problema
El corredor d'ultratrail, Pau Capell, denuncia la manca de proves antidopatge a la seva disciplina. Ho fa al pòdcast @historiadeltrail, que condueix el periodista Albert Jorquera, col·laborador del programa 'De cara a barraca'. El presentador Marc Martín parla amb Capell per ampliar la seva demanda en referència al dopatge a l'ultratrail.
Dopatge i falta de control
Capell assegura a @historiasdeltrail haver vist amb els seus ulls com alguns atletes es dopaven i que li han ofert fer-ho. "He vist dopatge molt de molt a prop i m'han arribat veus de si volia dopar-me. Òbviament, sempre he dit que no", explica Capell al pòdcast d'Albert Jorquera.
“M'han arribat veus de si volia dopar-me“
L'atleta lamenta la manca de tests antiodopatge a l'ultratrail. "Soc professional, entreno moltes hores i a mi ningú ve a fer-me proves a casa", diu Capell, i afirma haver-se queixat per aquesta falta de control. "Jo soc el típic ximple que es queixa que no li venen a fer controls a casa", remarca el corredor a @historiasdeltrail.
“Soc professional i a mi ningú ve a fer-me proves a casa“
La reflexió de Capell a 'De cara a barraca' és que "si no m'ho fan a mi, no li fan a molta gent" i que a vegades es veuen "actuacions sorprenents". L'atleta diu que el seu comentari era un com qualsevol altre, va sorgir el tema amb Albert Jorquera de manera espontània al pòdcast, però reconeix que ha generat bastant de rebombori.
És possible solucionar-ho?
El presentador Marc Martín va aprofitar per preguntar al corredor d'ultratrail cap a on han d'anar les altes instàncies que regulen aquesta disciplina esportiva per trobar una solució. Capell creu fermament que la resposta a aquesta qüestió és la unió. "S'han d'unir les federacions i el comitè olímpic. Tenim una associació d'atletes i s'està lluitant", comenta l'atleta, i afegeix que l'objectiu és "que hi hagi un poder econòmic, perquè això val molts diners".
“S'han d'unir les federacions i el comitè olímpic“
Capell matisa que aquesta lluita contra el dopatge a l'ultratrail no pretén entrar en guerres com passa en altres esports. "A l'NBA no es fan controls i tothom va per lliure. No volem això", exemplifica el corredor. El professional del trail remarca que darrerament "s'han detectat molts casos de dopatge, sobretot d'atletes kenians que venen a competir a Europa, i no volem que es repeteixi".
“Entrenem tantes hores perquè volem ser professionals però amb uns límits“
Pau Capell també ha aprofitat l'espai d'RTVE per reflexionar sobre el dopatge i sobre l'ultratrail. "Entrenem tantes hores perquè volem ser professionals però amb uns límits". El corredor conclou que tot i els esforços, especialment econòmics, que pot costar regular el problema actual, "si volem un esport sa i important, necessitem que es treballi en tot això".