Més que esport

30:00

Ens acompanya l'Albert Ferrer, ex jugador del Barça conegut com "Chapi", per parlar de la vida després de l'esport.

Lateral dret producte de La Masia, l'Albert va formar part del Dream Team de Johan Cruyff, va guanyar la Copa d'Europa de Wembley, la primera de la història blaugrana, i va ser campió olímpic a Barcelona aquell sublim 1992. El català, que va debutar a primera divisió amb el Tenerife, on va jugar cedit la temporada 1989-90, va estar vuit anys al primer equip blaugrana on va guanyar 12 títols entre ells, a més de la Copa d'Europa, les famoses quatre lligues consecutives del Dream Team a principis del 90. Amb l'arribada de Van Gaal Ferrer va marxar al Chelsea on va guanyar 3 títols en els 5 anys que va jugar a la Premier fins la seva retirada el 2003.

Un cop retirat l'Albert va ser entrenador i comentarista de Ràdio i televisió. Va entrenar el Vitesse holandés, el Córdoba i el Mallorca i actualment és l'entrenador del "Barça Legends" d'ex jugadors blaugranes, i comentarista de RTVE.