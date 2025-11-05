Catalunya-Palestina: per què ha trigat tant en fer-se oficial el partit benèfic?
De cara a barraca
- Futbol Club Barcelona, Govern de la Generalitat i Ajuntament de Barcelona arriben a un acord per al partit benèfic Catalunya-Palestina
- La col·laboradora de 'De cara a barraca', Anna Palet, explica els motius pels quals ha trigat tant a oficialitzar-se l'esdeveniment
Després de tants dubtes, el partit benèfic que enfrontarà la selecció de Catalunya contra Palestina ja és una realitat. Els diners que es recaptin d'aquest esdeveniment es destinaran íntegrament al poble palestí. No obstant això, hi ha hagut moltes reticències i dificultats per a disputar a aquest partit. Per què no es posaven d'acord les autoritats? A 'De cara a barraca' expliquem la cronologia dels fets ocorreguts fins a arribar finalment a un acord per fer oficial el partit benèfic.
Declaracions contraposades
Dilluns, 3 de novembre, el conseller d'esports Berni Álvarez assegurava públicament que el partit Catalunya-Palestina es jugaria amb tota seguretat el 18 de novembre. Però, un dia després, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat encara no tenia la certesa d'on i a quina hora es disputaria el matx. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, afirmava en roda de premsa que encara s'estava treballant per determinar quelcom.
No hi ha acord i el partit perilla
El Govern, el Futbol Club Barcelona, la Federació Catalana de Futbol i la Plataforma Actua per Palestina van estar la major part del dia del 4 de novembre de reunions per mirar de tancar l'esdeveniment. Segons la col·laboradora de 'De cara a barraca', Anna Palet, al matí es va produir una primera trobada d'unes dues hores al Consell Català de l'Esport, a Esplugues de Llobregat. Aquesta primera conferència va acabar amb totes les parts donant-se un recés per qüestions econòmiques.
Palet explica que el Barça, l'usuari actual de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, posava un únic condicionant per disputar el partit: adequar l'estadi. El Futbol Club Barcelona demanava tapar els logotips i patrocinadors vinculats al club blaugrana i adaptar els espais i serveis que inclou el camp de futbol de Montjuïc. Tot plegat suposava un cost aproximat de 200.000 euros, al qual se sumava el lloguer de l'espai, que és municipal.
El problema era el següent. Per una banda, el Barça, usufructuari del Lluís Companys, estava disposat a facilitar l'estadi, però no es volia fer càrrec de les despeses que suposa disputar el partit. Per altra banda, la Federació Catalana de Futbol i el Govern no s'acabaven de posar d'acord sobre qui havia d'assumir l'import total de l'organització de l'esdeveniment. A menys de 14 dies del matx benèfic entre Catalunya i Palestina, encara no se sabia on es jugaria ni en quin horari.
Les parts arriben a un acord
Finalment, a la tarda del mateix 4 de novembre, Federació Catalana de Futbol, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya van arribar a un acord sobre els costos econòmics que implica celebrar l'esdeveniment a l'Estadi Olímpic. Segons el diari Ara, el Barça s'encarregarà de les qüestions tècniques de l'esdeveniment i l'Ajuntament n'assumirà les despeses juntament amb les entitats impulsores de la iniciativa. La clau del pacte ha sigut la reducció dels costos i la cessió gratuïta de l'estadi per part del consistori. Finalment, el partit benèfic entre Catalunya i Palestina es jugarà a les 18:30 h del pròxim dimarts, 18 de novembre, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.