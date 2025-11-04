El Catalunya-Palestina es jugarà finalment a Montjuïc
Després d’una llarga jornada de negociacions, el partit Catalunya-Palestina es disputarà finalment a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el pròxim 18 de novembre, tal com estava previst. La decisió s’ha pres en una reunió al Consell Català de l'Esport, amb la participació del Barça, la Generalitat, la Federació Catalana de Futbol i la plataforma Act for Palestine.
Tot i que al matí no s’havia trobat una solució de consens, les parts implicades han mantingut l’optimisme fins a trobar una solució on tothom se sentís còmode. La plataforma promotora Act for Palestine, que ja ha reservat més de 16.000 entrades, ha defensat que l'escenari havia de ser Montjuïc, amb capacitat per 55.000 espectadors, i no alternatives com la Nova Creu Alta o el Nou Estadi de Tarragona.
Segons Luca Gervasoni, portaveu de la plataforma, "el partit no va només de futbol, és un gran acte de solidaritat" per denunciar el genocidi a Gaza, recaptar fons per a la seva reconstrucció i visibilitzar el suport de Catalunya a Palestina. Les despeses derivades de retirar la publicitat del Barça a l’estadi han estat un dels punts de fricció en la negociació.
El partit arribarà tres dies després del Palestina-Euskadi a San Mamés, que ja ha venut més de 35.000 entrades. A Catalunya, es preveu una gran mobilització ciutadana i esportiva per convertir el duel en un símbol de compromís social i internacionalisme solidari.